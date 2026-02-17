HSBC es elegido el banco no. 1 en financiamiento al comercio exterior en año desafiante para el mundo

HSBC México ha sido distinguido como el Banco No. 1 en financiamiento al comercio exterior por noveno año consecutivo, según la encuesta realizada por la prestigiosa revista británica Euromoney. Este reconocimiento destaca el compromiso de HSBC con las empresas mexicanas que participan en actividades de importación y exportación, especialmente en un contexto global desafiante y de transformación.

“HSBC es un banco surgido hace 160 años en Asia para conectar oportunidades de comercio exterior de las empresas en el mundo. Brindar soluciones a nuestros clientes para que se desarrollen internacionalmente está en nuestro ADN. El hecho de que en un año comercialmente desafiante y de transformación para el comercio internacional las empresas nos otorguen nuevamente esta distinción y su confianza es un gran privilegio y un gran compromiso para el futuro”, dijo Maximiliano Rossi, Director de Soluciones de Comercio Internacional de HSBC México y Latinoamérica.

Rossi explicó que los cambios geopolíticos globales están acelerando la transformación de las cadenas de suministro y por ende el financiamiento al comercio. De ahí que el papel del banco para entender los cambios y conocer a las empresas y sus ciclos, sea fundamental para asesorarlas y acompañarlas.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este martes Este es el precio del dólar HOY martes 17 de febrero de 2026

El banco ha acentuado su enfoque de ayudar a las empresas a comprender y navegar la complejidad actual, para lo cual sus conexiones internacionales y presencia en más de 60 países y territorios son un valor agregado para sus clientes.

HSBC México puso en marcha el año pasado foros como la Gira de Banca Transaccional, con el objeto de fortalecer la relación con sus clientes de diferentes entidades del país y proporcionarles información sobre diferentes productos financieros para las necesidades específicas de las empresas que realizan comercio exterior, ya sea exportando sus productos, comprando insumos en otros mercados o abriendo nuevos negocios.

A medida que las cadenas de suministro se interrelacionan y transforman, HSBC México observa interés en financiamientos a la medida, cartas de crédito, comercio estructurado, soluciones de capital de trabajo, divisas y cobranzas documentarias. Facilitar transacciones y financiamiento transfronterizos, así como proveer asesoría oportuna a sus clientes es prioritario para el banco.

HSBC fue votado también como el Banco No. 1 en financiamiento al comercio exterior a nivel global y en Latinoamérica este año.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR