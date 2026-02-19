Comercio electrónico genera 6.9% del PIB

El comercio electrónico elevó su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) con 6.9 por ciento en 2024, un crecimiento anual de 7.1 por ciento con respecto a 2023, colocándolo en el sexto lugar dentro de la estructura sectorial de la economía, por encima de la industria de la construcción, que aportó 6.6 por ciento del PIB, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La medición del Valor Agregado Bruto del Comercio Electrónico (Vabcoel) ascendió a 2 billones 308 mil 458 millones de pesos, monto equivalente al 6.9 por ciento del PIB nacional durante 2024, a diferencia del 6.4 por ciento registrado en 2023.

Sin considerar inflación, el e-commerce generó un billón 796 mil 594 millones de pesos, lo que significa un crecimiento anual de 7.1 por ciento respecto a 2023, destacó el Inegi.

Por componentes, el comercio al por mayor representó 19.6 por ciento del Vabcoel en 2024, cifra inferior al 25.7 por ciento registrado en 2023. En contraste, el comercio al por menor aumentó su participación a 29.1 por ciento por encima de 23.2 por ciento del año anterior.

En tanto el rubro de otros servicios concentró 51.3 por ciento del total, ligeramente superior al 51.1 por ciento reportado en 2023, de acuerdo con las cifras oficiales, ya que incluye servicios como alquiler de bienes, servicios de hotelería, transporte, servicios de apoyo a los negocios, entre otros.

A precios de 2013, el Vabcoel se ubicó en 564 mil 928 millones de pesos y representó 3.3 por ciento del PIB en ese año base. Desde entonces, la participación del comercio electrónico ha mostrado incrementos sostenidos en la serie anual publicada por el Inegi.