Muere el empresario Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica

Falleció a los 85 años de edad el empresario Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica, informó este lunes el diario La Crónica de Hoy.

“En La Crónica de Hoy reconocemos su legado, compromiso y contribución al periodismo y al país“, destacó el medio de comunicación al lamentar el deceso de quien “fue guía y apoyo para todos los integrantes” del diario.

“Este día debemos dar la triste noticia, pero nos consuela saber que estas páginas son parte de un legado increíble, forjado con su esfuerzo personal y que trascendió en el ámbito empresarial, sin duda, pero también en esa otra gran pasión que siempre vivió: la educación”, añadió el periódico al despedir al presidente del Consejo de Administración de Crónica.

La Crónica de Hoy recordó que Jorge Kahwagi Gastine era licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y contaba con un doctorado en Administración Pública por la Universidad Panamericana​.

Además de fundar la Inmobiliaria Layla, era propietario de Cosmocolor y se desempeñó como presidente del Grupo Crónica, que edita tres diarios: La Crónica de Hoy a nivel nacional, La Crónica Hidalgo y La Crónica Jalisco.

Por iniciativa de Jorge Kahwagi Gastine nació el Premio Crónica, que se entrega desde 2010 y tiene como objetivo “reconocer a mexicanas y mexicanos excepcionales, en sus aportaciones a las artes, la ciencia, la vida pública y la cultura”.

Fue miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, del Patronato del CONALEP y de la junta de gobierno del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), además de representante del Club de Golf Tequisquiapan.

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cehr