Lecheros piden destinar 2 mmdp anuales en sector

Si en los próximos años se quiere aumentar la producción de leche en México, es necesario que el Gobierno federal destine al menos 2 mil millones de pesos anuales para que los productores nacionales realicen inversiones en infraestructura y tengan subsidios en sus créditos como sucede en Estados Unidos, señaló la Federación Mexicana de Lechería (Femeleche).

Si se realiza una comparación, en México las tasas de interés para préstamos rondan entre el 12 y 20 por ciento, mientras que en Estados Unidos se ubican en un rango de 4.0 y 6.0 por ciento; además, en el país vecino hay más financiamientos de largo plazo, y se les otorga incentivos fiscales que permiten el crecimiento del sector, indicó Vicente Gómez Cobo, presidente de Femeleche.

El Dato: Si se comparan precios en la presentación en polvo en EU cuesta $8.5, mientras que el litro en México vale $10.20.

“En Estados Unidos si se hace una inversión con un crédito éste es deducible el 100 por ciento de la inversión en el primer año, aunque sea a 20 años, entonces fiscalmente les dan muchos incentivos que hace que vayan creciendo”, agregó.

El representante sectorial sostuvo que en México la producción de leche representa alrededor del 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el 24 por ciento del PIB agropecuario. Gómez Cobo sostuvo que en los próximos 10 años se prevé que habrá 20 millones de potenciales consumidores de leche y en ese sentido, se debe aumentar la producción para garantizar que se puede cumplir con la demanda.

5 mil litros de leche da una sola vaca al año en México

“Necesitamos crecer a dos dígitos para realmente poder cubrir esa demanda. Y la otra gran oportunidad es que en México más o menos andamos en 110 litros promedio por habitante de consumo de leche. La FAO recomienda mínimo 188 litros. Si nos comparamos con Estados Unidos, allá consumen 220. Entonces, hay una oportunidad de doble de mercado para los productos lácteos”, añadió.

Sostuvo que actualmente en el país se producen alrededor de 5 mil litros de leche por vaca al año, mientras que en Estados Unidos esta cifra es de 11 mil 400 litros por res.