Crece impacto positivo de la Fundación Traxión en 2025

La Directora de la Fundación, el titular del INEA y el consejero de la Fundación, ayer.

La Fundación Traxión, brazo social de la empresa mexicana de transporte y logística Traxión, reportó que en 2025 tuvo un crecimiento anual de 50 por ciento en el alcance de sus iniciativas para el desarrollo de programas educativos, movilidad social y voluntariado, a través de una inversión superior a 6.6 millones de pesos, de acuerdo con su informe anual.

En conferencia de prensa, Alejandra Méndez, directora de la Fundación Traxión, destacó dicho avance con base en sus tres ejes principales, Movilidad en Axión, Axión logística y Voluntariados en Axión, de la mano de sus principales aliados, con quienes impulsan dichos programas y con lo cual se logró dar alcance a más 565 mil personas, 50 por ciento más que en 2024.

El dato: La fundación Traxión impulsó la limpieza de playas y jornadas de reforestación en CDMX, Estado de México, Guanajuato, Coahuila, Sonora, NL, entre otros.

Movilidad en Axión implementó el programa “Ruta por la Educación”, en el que se benefició a 12 mil 051 personas, lo que representó un crecimiento de 44 por ciento respecto al año anterior. Su objetivo facilitó el acceso de la población a procesos de educación básica y entregó 5 mil 075 certificaciones oficiales de nivel básico. Asimismo, el programa “SuperaT” benefició a mil 163 personas, generando un incremento de 258 por ciento durante 2025.

Por su parte, el eje Axión Logística, a través de su programa Transporte con Causa, generó el mayor incremento de la Fundación con la adición de 720 unidades y servicios en 2025, lo que representó un aumento de 258 por ciento, con 369 mil 623 personas beneficiadas.

De igual manera, Voluntarios en Axión incrementó 65 por ciento su número de voluntarios a 3 mil 839 en 2025, que benefició a 178 mil 577 personas a través de acciones sociales y comunitarias de voluntariado organizadas, el programa impulsó la limpieza de playas y jornadas de reforestación en los estados de Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Jalisco, que benefició a 178 mil 577 personas.

2.2 millones de personas se han beneficiado con la Fundación

Su plan registró 6.6 millones de pesos en inversión y más de 7.5 millones de pesos en ingresos con una donación de 783 mil pesos por parte de sus aliados. En este contexto, Alejandra Méndez, directora de la Fundación Traxión, destacó la alianza de cada organización que colaboró para ampliar su impacto, por lo que destacó al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), dinamismo empresarial que permitió impulsar Ruta por la Educación.

“Agradecemos el avance que vamos a tener en la ampliación de la cobertura de atención en este año. Nosotros quisiéramos que la fundación nos permita renovar nuestro convenio para hacer un convenio nacional”, propuso Armando Contreras Castillo, actual director general del INEA.

La fundación agregó que su meta para 2026 permitirá llegar a más personas, profundizar medición y calidad, fortalecer sus alianzas estratégicas y tener mayor impacto en su estructura.

“La fundación está buscando crecer en todos sus ejes, pero donde vamos a ver realmente un crecimiento importante es en el área de ruta por la educación, además de la incorporación de más de 8 unidades a la flota que tenemos como aulas móviles”, agregó Alejandra Méndez.

De esta manera, desde su fundación en 2020 el impacto global de la fundación ha impacto a más de 2.2 millones de personas para el desarrollo social en distintas regiones del país “Estos datos reflejan un impacto construido con estructura, disciplina y alianza” concluyó la directora general.