Por primera ocasión, México, el principal socio comercial de EU

A pesar de la imposición de aranceles a sectores clave por parte del Gobierno de Estados Unidos y con lo cual buscaba generar un comercio más justo, México se ubicó como el principal socio mercantil al cierre de 2025, al abarcar el 15.6 por ciento del comercio total del país vecino, desbancando a Canadá y a China.

El dato: El mercado mexicano ocupa 25 por ciento de los sectores económicos de Estados Unidos y el segundo lugar en 50 por ciento de ellos

De acuerdo con cifras del Departamento del Censo de Estados Unidos, el comercio total entre Estados Unidos con México ascendió a 872 mil 833.6 millones de dólares, ubicando a nuestro país como el principal socio comercial, seguido del intercambio que registró con Canadá, el cual fue de 719 mil 479 millones de dólares y del que sostuvo con China, país que fue el tercer socio comercial de Estados Unidos, con 414 mil 688 millones de dólares.

Nuestro país además se consolidó como el primer lugar en la compra de productos estadounidenses con un valor de exportaciones provenientes de EU de 337 mil 960 millones de dólares; mientras que en las importaciones del país vecino, México también se posicionó en la primera posición con un monto total de 534 mil 874 millones de dólares. Todo lo anterior se observó incluso cuando el gobierno de Donald Trump impuso diversas tarifas arancelarias a México, como las que están bajo la sección 232 de Seguridad Nacional y las cuales no han sido quitadas, ya que el vecino del norte argumenta que es para proteger a su industria.

El Tip: Desde 2023, México se consolidó como principal proveedor de bienes para EU, reforzando su posición como socio estratégico.

Los productos afectados por ésta última medida se relacionan con aranceles del 50 por ciento al acero, aluminio y cobre, así como el 25 por ciento a automóviles, camiones y autopartes; el 10 por ciento a madera blanda aserrada; 25 por ciento a gabinetes de cocina, tocadores y tapizado y 25 por ciento a camiones pesados y 10 por ciento a autobuses.

Con ello, el arancel cobrado por Estados Unidos a México en diciembre del año pasado fue de 4.36 por ciento, porcentaje que se ubica por debajo del gravamen promedio global de 9.28 por ciento y muy por debajo del arancel efectivo que tiene China, el cual asciende a 29.15 por ciento, según señala un análisis de Banco Base.

“En diciembre del 2025, se cobró un arancel promedio del 4.36 por ciento a las importaciones mexicanas, ubicándose en la posición número 28 entre los 35 países de los que más importa Estados Unidos. En diciembre, de las importaciones hechas desde México el 86.84 por ciento cumplió con el T-MEC, aumentando desde lo observado en marzo (cuando entraron en vigor los aranceles IEEPA) de 48.85 por ciento. Por otro lado, desde Canadá el cumplimiento del T-MEC se ubicó al cierre del año en 86.61 por ciento”, sostuvo.

Aun con lo anterior, el comercio de Estados Unidos presentó un déficit de 901 mil 469 millones de dólares, lo que significó un retroceso de apenas 0.23 por ciento respecto a los 903 mil 530 millones de dólares de 2024.

En un reporte, Banco Base, explicó que la contracción en el déficit se debió por un menor crecimiento de las importaciones totales en el año de 5.66 por ciento o 197 mil 751 millones de dólares respecto a las importaciones totales del 2024. Por su parte, las exportaciones totales mostraron un crecimiento en el 2025 de 2.10 por ciento o 199 mil 815 millones de dólares, incrementando por quinto año consecutivo. El alza se debió principalmente por el sector de bienes que creció 8.85 por ciento o 117 mil 709 millones de dólares.

De igual forma, las importaciones de Estados Unidos mostraron un incremento de 5.66 por ciento o 197 mil 751 millones de dólares, creciendo por segundo año consecutivo; esto se debió por ambos componentes, resaltando las importaciones de bienes que crecieron 7.12 por ciento o 143 mil 247 millones de dólares.

USITC investiga normas de origen del T-MEC

Por Cuahutli R. Badillo

LA COMISIÓN de Comercio Internacional estadounidense (USITC, por sus siglas en inglés) inició una investigación sobre las normas de origen automovilísticas en virtud del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó en un comunicado.

La investigación examinará “el impacto en la economía estadounidense, el efecto en la competitividad de Estados Unidos y la relevancia, teniendo en cuenta los recientes cambios tecnológicos”.

La USITC inició la investigación con el objetivo de preparar el tercer informe de cinco que debe realizar de acuerdo con la sección 202A(g) de la Ley de Implementación del Tratado Estados Unidos-México-Canadá.

El informe buscará evaluar el impacto económico en las exportaciones e importaciones de Estados Unidos, el empleo agregado, pero también la generación de nuevos puestos de trabajo, la producción, la inversión, el uso de instalaciones productivas y los niveles de ganancias en las industrias automotrices de Estados Unidos y otras industrias pertinentes; así como la incidencia en los salarios y el empleo de los trabajadores en el sector automotriz de Estados Unidos; y los intereses de las personas consumidoras.