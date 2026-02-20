Sheinbaum analizará alcance de resolución de Corte Suprema de EU que anula aranceles de Trump

Sheinbaum asegura que se analizará alcance de resolución de Corte Suprema de EU que invalida aranceles de Trump, incluidos los impuestos a México.

Tras darse a conocer que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a socios comerciales escala global, incluido México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se analizará el alcance de la decisión antes de dar una respuesta

En el transcurso de la mañana de este viernes, agencias internacionales reportaron que el tribunal supremo en Estados Unidos determinó que el republicano incurrió en violaciones a la legislación federal al imponer aranceles de manera unilateral a todos los países.

La Corte Suprema de EU, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Consultada al respecto durante la Conferencia del Pueblo ofrecida desde el estado de Guanajuato, la mandataria mexicana dijo que antes de emitir una postura al respecto, revisará qué alcance tiene esta situación.

Vamos a esperar a ver el alcance… vamos a esperar Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos determina que Trump incurrió en abuso de autoridad al imponer aranceles “recíprocos” a varios socios comerciales, así como los gravámenes de 25 por ciento aplicado a ciertos bienes procedentes de México, Canadá y China, vinculado al combate al tráfico de fentanilo.

El presidente estadounidense no ha emitido declaraciones al respecto, pero, según la agencia Reuters, funcionarios de ese país ya han valorado la posibilidad de explorar otras rutas legales para mantener los aranceles.

Corte Suprema anula aranceles de Trump

Este viernes se informó que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles que el presidente Donald Trump impuso a varios socios comerciales, toda vez que, consideraron los jueces, el presidente incurrió en una aplicación indebida de una ley de seguridad nacional.

Mediante una votación 6-3, la Corte Suprema determinó que Trump utilizó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para imponer los aranceles, aún cuando ésta no lo faculta para ello.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am