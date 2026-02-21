... Y el secretario Ebrard aconseja la prudencia

Ante la reacción del presidente estadounidense Donald Trump, de imponer nuevos aranceles luego que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara como inconstitucionales los impuestos de apoyados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, comentó que lo primordial es mantener prudencia.

“Yo primero lo que aconsejaría es prudencia. ¿Por qué? Porque acaba de haber una conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es actuar, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, con sangre fría”, dijo Ebrard Casaubón, al término de la primera sesión ordinaria del Comité Promotor de Inversiones, en Querétaro.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, en el Centro Nacional de Meteorología de Querétaro, ayer. ı Foto: Especial

Agregó que es importante revisar qué aranceles pretende colocar Donald Trump en sustitución a los que les quitó la Corte, además de las medidas que busca tomar, “para poder nosotros determinar de qué manera puede afectar a nuestro país”.

El secretario de Economía compartió que tiene planeada una visita a Estados Unidos la próxima semana, con la que podrá revisar con mayor exactitud si existen o no cambios arancelarios a mercancías nacionales, y añadió que defenderá los intereses de México.

“Ya estamos hablando la semana entrante, cuáles son las medidas específicas que pretenden tomar o que buscan tomar. Y, desde luego, yo estaré en Estados Unidos para defender nuestros intereses, que nosotros no estuvimos en los aranceles recíprocos, solamente toman ese antecedente”, dijo Marcelo Ebrard.

También, resaltó la importancia de comprobar a qué aranceles pretende aumentar el presidente Trump, puesto que en abril del año pasado fueron informados algunos “denominados recíprocos”.

“Y creo que ahí es donde está el impacto principal de esta medida de la Suprema Corte. Entonces, lo prudente es ver cuáles son las disposiciones que se van a tomar. Lo prudente es establecer contacto con nuestras contrapartes en Estados Unidos a la brevedad, cosa que haré nada más terminando este evento”, comentó.

El secretario de Economía tuvo visita a Querétaro, donde participó en la primera sección del Comité de Promoción Económica, además visitó los avances de la empresa QSM, de fabricación de semiconductores, y resaltó la importancia que el estado tenga sus propios diseños.