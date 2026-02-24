Actividades económicas en Jalisco ‘se desarrollan con normalidad’: IP

Las actividades económicas de Jalisco “se desarrollan con normalidad”; las empresas del sector industrial, de comercio, servicios y turismo, supermercados, bancos y tiendas departamentales han reactivado sus operaciones para garantizar que la población tenga acceso a bienes y servicios , indicaron diversas organizaciones de la Iniciativa Privada (IP).

“El sector productivo de Jalisco informa a la ciudadanía que nuestras actividades económicas se desarrollan con normalidad. Actualmente, las empresas del estado se encuentran operando en su totalidad, reflejo del compromiso y la responsabilidad de trabajadores y empleadores en esta etapa de reactivación”, indicaron en un comunicado.

El Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial, la Cámara de Comercio de Guadalajara, el Consejo de Cámaras Industriales Jalisco, la Confederación Patronal de la República Mexicana Jalisco y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología Occidente destacaron que la reactivación de la actividad económica refleja el compromiso y la responsabilidad de empleadores y personas trabajadoras para continuar con “paso firme en la recuperación de la vida laboral y económica” de la entidad y reconocieron el trabajo del gobierno de Jalisco y de las dependencias de seguridad para restablecer la seguridad, el transporte público y los servicios esenciales.

“Hoy más que nunca, es momento de mirar hacia adelante. Jalisco está de pie, trabajando y avanzando, con unidad, responsabilidad y confianza, sigamos retomando nuestra vida cotidiana y construyendo juntos un futuro más fuerte para todos”, puntualizaron.

cehr