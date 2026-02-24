Tereso Medina es electo nuevo secretario general de la CTM

Tereso Medina Ramírez es el nuevo secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Con 95 votos a favor de la Planilla Única de Unidad, Tereso Medina Ramírez fue elegido como nuevo secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), tras una jornada electoral en el Centro Banamex de la Ciudad de México.

Durante el XVII Congreso Nacional Ordinario, celebrado este 24 de febrero en el marco del 90 aniversario de la central sindical que representa a más de 4.5 millones de trabajadores, Tereso Medina Ramírez asumió formalmente la dirigencia nacional para el periodo 2026-2032.

Con el respaldo de 95 de las 103 organizaciones y sindicatos con derecho a votar, también resultaron electos los más de 90 integrantes de la planilla.

Durante el Congreso Nacional, la CTM también acordó la instalación de un Consejo Asesor Honorífico encabezado por el exsecretario general Carlos Aceves del Olmo, quien no estuvo presente.

Asimismo, se acordó la incorporación de una nueva Secretaría General Adjunta y la creación de cuatro secretarías “para atender temas importantes para la clase trabajadora”:

Secretaría de Desarrollo Urbano

Secretaría de Enlace Institucional y Asuntos Multilaterales

Secretaría de Vinculación, Gobernanza y Diálogo Social

Secretaría del Deporte

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr