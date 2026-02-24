Tras dos días de afectaciones

Volaris reanuda operaciones en Guadalajara y Puerto Vallarta tras bloqueos en Jalisco

Operaciones en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta se llevan a cabo con normalidad, aseguró la aerolínea

Un avión de la aerolínea Volaris, en una fotografía ilustrativa.
Un avión de la aerolínea Volaris, en una fotografía ilustrativa. Foto: Especial
Por:
La Razón Online

La aerolínea Volaris informó que sus operaciones este 24 de febrero se desarrollan de manera regular en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) y el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta (PVR), luego de las afectaciones registradas desde la operación militar para aprehende a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco.

La compañía detalló que desde la tarde del lunes 23 de febrero todas sus operaciones se llevan a cabo con normalidad en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta.

Lo anterior, luego de la cancelación de sus operaciones el 22 de febrero debido a bloqueos registrados en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, tras la ola de violencia derivada del operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

TE RECOMENDAMOS:
Jalisco comienza su reactivación comercial tras hechos violentos del 22 de febrero.
Reactivación económica

Actividades económicas en Jalisco ‘se desarrollan con normalidad’: IP

Volaris señaló que continúa brindando apoyo a las y los pasajeros cuyos itinerarios resultaron afectados, con el objetivo de ofrecerles distintas soluciones y alternativas de viaje. Para ello, puso a disposición de sus clientes la sección “Mis Viajes” en su sitio web oficial, donde pueden realizar cambios y consultar opciones disponibles.

Asimismo, la aerolínea informó que quienes prefieran atención personalizada pueden comunicarse vía WhatsApp al número +52 55 5898 8599, donde recibirán asistencia directa para atender cualquier modificación relacionada con sus vuelos.

La empresa agradeció la comprensión y paciencia de sus clientes ante las afectaciones ocasionadas por circunstancias externas a la compañía, y reiteró su compromiso de mantener una operación segura y confiable en todo momento.

Volaris enfatizó que continuará informando oportunamente a través de sus canales oficiales en caso de presentarse alguna actualización relevante para las y los pasajeros a través de la red social X y Facebook.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
SAT mantiene suspensión de servicios en módulos y oficinas.
Persisten cierres en Jalisco

SAT reprogramará citas en Puerto Vallarta por suspensión de actividades en oficinas