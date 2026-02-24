Volaris reanuda operaciones en Guadalajara y Puerto Vallarta tras bloqueos en Jalisco

Un avión de la aerolínea Volaris, en una fotografía ilustrativa.

La aerolínea Volaris informó que sus operaciones este 24 de febrero se desarrollan de manera regular en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) y el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta (PVR), luego de las afectaciones registradas desde la operación militar para aprehende a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco.

La compañía detalló que desde la tarde del lunes 23 de febrero todas sus operaciones se llevan a cabo con normalidad en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta.

Lo anterior, luego de la cancelación de sus operaciones el 22 de febrero debido a bloqueos registrados en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, tras la ola de violencia derivada del operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Volaris señaló que continúa brindando apoyo a las y los pasajeros cuyos itinerarios resultaron afectados , con el objetivo de ofrecerles distintas soluciones y alternativas de viaje. Para ello, puso a disposición de sus clientes la sección “Mis Viajes” en su sitio web oficial, donde pueden realizar cambios y consultar opciones disponibles.

Asimismo, la aerolínea informó que quienes prefieran atención personalizada pueden comunicarse vía WhatsApp al número +52 55 5898 8599, donde recibirán asistencia directa para atender cualquier modificación relacionada con sus vuelos.

La empresa agradeció la comprensión y paciencia de sus clientes ante las afectaciones ocasionadas por circunstancias externas a la compañía, y reiteró su compromiso de mantener una operación segura y confiable en todo momento.

Volaris enfatizó que continuará informando oportunamente a través de sus canales oficiales en caso de presentarse alguna actualización relevante para las y los pasajeros a través de la red social X y Facebook.

