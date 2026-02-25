CFE reporta su mejor desempeño financiero en la historia reciente.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó sus resultados financieros al cuarto trimestre de 2025, reportando el mejor desempeño en su historia reciente, con una utilidad neta récord de 139,033 millones de pesos (mdp).

Los ingresos totales ascendieron a 679,463 mdp, lo que representa un crecimiento anual de 1.8% y una tasa promedio anual de 3.1% desde 2018. La venta de energía —que representa 76.9% de los ingresos— creció 2.3%, impulsada por la fortaleza del consumo en los sectores doméstico (+7.2%), servicios (+4.3%) y comercial (+3.8%), reflejo de una base de usuarios amplia, estable y diversificada.

El EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) alcanzó 208,419 mdp, equivalente a un margen de 30.7%, nivel alineado con empresas eléctricas líderes a nivel internacional. Este sólido desempeño operativo permitió absorber presiones externas relevantes, particularmente el incremento de 34.5% en el precio internacional del gas natural, mitigado parcialmente mediante la estrategia de coberturas implementada por la empresa.

TE RECOMENDAMOS: Dos proyectos emblemáticos Tren Maya y Tren Interurbano consolidan alianza estratégica por la movilidad de México

En el estado de situación financiera, la CFE fortaleció su perfil de solvencia:

El activo total creció 2.8%.

El pasivo total disminuyó 4.2%.

La razón activo / pasivo se ubicó en 1.4 veces.

La deuda de corto plazo se redujo 36%, disminuyendo presiones de liquidez.

El nivel de apalancamiento financiero bajó 5%.

En suma, los resultados al cierre de 2025 confirman la disciplina financiera de la CFE y su capacidad de generar el flujo suficiente para atender sus obligaciones, mantener estabilidad operativa y continuar fortaleciendo su estructura de capital.

La CFE consolida su posición como Empresa Pública del Estado, sólida, rentable y estratégica, para el desarrollo nacional, garantizando la seguridad energética y contribuyendo al crecimiento económico de México como lo ha establecido la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR