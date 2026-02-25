Pemex y Corredor Interoceánico firman convenio para fortalecer infraestructura energética y logística del Istmo

A fin de consolidar la infraestructura energética del país y fortalecer la competitividad logística, Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec firmaron un Convenio General de Colaboración que permitirá impulsar el transporte ferroviario de carga y detonar el desarrollo industrial en la región.

Con la plataforma logística interoceánica del Istmo, esta alianza estratégica contribuirá al movimiento de productos petrolíferos y petroquímicos, así como a la reducción de costos logísticos mediante una mejor articulación entre puertos, refinerías, ductos y vías férreas. Además, permitirá fortalecer la protección e integración estratégica de la infraestructura energética , incluyendo ductos, instalaciones de almacenamiento y la red ferroviaria, con el propósito de garantizar mayor seguridad operativa, trazabilidad y eficiencia en el traslado de energéticos.

De igual forma, este instrumento contempla el desarrollo de proyectos conjuntos en materia de infraestructura energética y ferroviaria, protección de derechos de vía y modernización de instalaciones clave, así como el impulso al desarrollo industrial y logístico del Istmo de Tehuantepec. La coordinación entre ambas entidades buscará generar sinergias que favorezcan la atracción de inversiones, el establecimiento de nuevos polos de desarrollo y la creación de empleos en la región.

Asimismo, se aplicarán mecanismos de coordinación para la atención comunitaria e incidencia social, junto con la adopción de estándares de transparencia, combate a la corrupción, auditoría y cumplimiento normativo internacional, con el objetivo de fortalecer la gobernanza del proyecto y promover el bienestar en el sureste de México.

Cabe destacar que el convenio no implica de manera inmediata un compromiso presupuestal, por lo que su implementación se realizará a través de convenios específicos que definirán alcances técnicos, financieros y operativos.

Con este acuerdo, Pemex y el Corredor Interoceánico avanzan en la consolidación del Istmo de Tehuantepec como una plataforma logística estratégica que permita posicionar a México como un eje clave en el comercio energético y el intercambio global.

cehr