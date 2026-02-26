TV Azteca inicia proceso de reorganización

Televisión Azteca informó la mañana de este jueves que arrancó un proceso de reorganización.

“Como es sabido, en los últimos años, la industria de la televisión en México y a nivel global- ha enfrentado transformaciones profundas, como la evolución del mundo publicitario y la irrupción transversal del ecosistema digital.

“Adicionalmente al entorno internacional, la empresa enfrentó retos financieros importantes: desde el desembolso de más de 3,800 millones de pesos por las licencias en 2018, hasta la pandemia de COVID-19, que impactó la inversión publicitaria y afectó las ventas”, argumentó la empresa a través de sus redes sociales.

En los últimos años, @Azteca ha enfrentado y superado grandes desafíos financieros: desde el pago de licencias al gobierno en 2018, el impacto negativo del COVID-19, una negociación compleja con acreedores internacionales y, recientemente, el pago al @SATMX.



Precisó, además, que en 2021 se inició un proceso responsable para reorganizar los compromisos financieros, incluida su deuda en moneda extranjera.

Desde entonces, se dijo, ha privilegiado el diálogo para alcanzar un acuerdo justo, acorde con las circunstancias que atraviesa la empresa.

“A todo lo anterior se suma el pago de los impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el pasado mes de enero, que fue liquidado en su totalidad, lo que implicó otro impacto financiero significativo.

“Frente a este escenario complejo, son necesarias una serie de estrategias y acciones decisivas enfocadas en sanear sus finanzas y ordenar integralmente sus pasivos. Es por ello que, como parte de los acuerdos alcanzados en su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del día de hoy, fue aprobada la reorganización corporativa, operativa y financiera de la compañía y sus empresas subsidiarias mediante un concurso mercantil voluntario, cuya solicitud se presentará en los próximos días”.

En la información difundida este jueves se aclaró que sobre el mecanismo legal, Rafael Rodríguez Sánchez, director general de TV Azteca, comentó:

“El concurso mercantil permite, con la supervisión de un juez, reordenar de manera estructurada y equitativa los pasivos de una empresa de acuerdo con su capacidad de pago. Se trata de una herramienta de última instancia que busca preservar el valor de la compañía, asegurar la continuidad de sus operaciones y facilitar el cumplimiento ordenado de sus obligaciones sin interrumpir su funcionamiento, lo que demuestra una decisión responsable por parte de la empresa”.

TV Azteca aclaró que se mantiene su compromiso de fortalecer sus eficiencias financieras y operativas. con el objetivo de garantizar su gran capacidad para generar y producir contenidos de alta calidad y relevancia que le permitan seguir acompañando a México en el vasto mundo multiplataforma en el largo plazo.

Objetivo

Es una decisión responsable que muestra disciplina y compromiso con su futuro. Con la aprobación de la Asamblea, TV Azteca inició un concurso mercantil voluntario como una decisión responsable y preventiva. El objetivo es preservar la operación, proteger miles de empleos directos e indirectos y resguardar el valor de la empresa en el largo plazo.

Un escenario con alta presión financiera exigía actuar. TV Azteca había acumulado pasivos importantes dentro de una industria que atraviesa una recesión estructural, con caída sostenida en ingresos publicitarios, mayor competencia digital y costos crecientes. A ello se sumaron compromisos extraordinarios que incrementaron la presión financiera. Ante ese contexto, poner en orden las finanzas no era una opción, era una necesidad estructural.

Es un mecanismo de orden y continuidad. Lejos de significar un escenario adverso, el concurso mercantil permite ordenar integralmente las finanzas bajo supervisión judicial, establecer acuerdos claros con acreedores y acomodar pasivos sin detener la operación. La administración mantiene el control, la empresa sigue trabajando con normalidad, y se protege el valor de los activos mientras se fortalece la estructura financiera.

El concurso mercantil es un recurso habitual para las empresas. Es un mecanismo previsto en la ley que han utilizado exitosamente múltiples empresas relevantes en México y en el mundo para reorganizar sus pasivos y fortalecer su viabilidad. Comercial Mexicana, Vitro, ICA o Aeroméxico recurrieron a figuras similares para estabilizarse y continuar operando. Se trata de una herramienta financiera y jurídica diseñada para preservar empresas viables.

