Benjamín Salinas fusiona áreas de noticias de TV Azteca

Benjamín Salinas, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, anunció la decisión de fusionar las áreas informativas de TV Azteca en un solo frente editorial, con el objetivo de fortalecer la estrategia de noticias del grupo y posicionarlo con mayor contundencia en el ecosistema mediático nacional.

A través de su red institucional de Fuerza Informativa Azteca, el grupo anunció que Luciano Pascoe, quien hasta ahora fungía como Director General de ADN40, fue designado por Salinas Sada como director General de Noticias y Comunicación de TV Azteca.

El propio Benjamín Salinas compartió en su cuenta de X una publicación, donde destacó que la nueva etapa de integración responde a una visión de largo plazo que apuesta por la innovación constante y el compromiso con México y con la verdad.

“Hoy me reuní con los equipos de @AztecaNoticias y @adnnoticiasmx para reconocer dónde estamos y seguir trabajando con un solo objetivo: ser el número uno.

“En esta nueva etapa de integración, bajo el liderazgo de @lucianopascoe como Director General de Noticias y Comunicación, seguiremos innovando para cumplir con nuestro compromiso con México y con la verdad. ¡Somos y seguiremos siendo imparables!”, escribió Benjamín Salinas Sada en sus redes sociales.

