FUNO registra crecimiento en ingresos de 7.7% en 2025.

Fibra Uno, el primer y mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces de México y América Latina, dio a conocer sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y anual de 2025, destacando su solidez financiera con indicadores que reflejan la fortaleza de su modelo de negocio. Los ingresos totales de la compañía registraron un incremento de 7.7% en 2025 versus 2024, al pasar de 28,046 millones de pesos a 30,211 millones.

“Estos resultados reafirman la fortaleza y resiliencia de nuestro modelo de negocio, sustentado en una plataforma diversificada y en la solidez de nuestros activos, capaces de generar flujos consistentes en todos los segmentos. De cara a nuestro 15 aniversario, mantenemos la disciplina financiera y una visión de largo plazo que nos permite seguir creciendo y generando valor tangible para todos los inversionistas de Fibra Uno”, dijo Gonzalo Robina, director general adjunto de FUNO.

De igual manera, en la víspera de su 15 aniversario, Fibra Uno concretó una asociación estratégica con Fibra Next a través del joint venture Next Properties, mediante la cual integró su portafolio industrial a una valuación aproximada de 116 mil millones de pesos, equivalente al 101% de la capitalización de mercado de FUNO al 24 de febrero de 2026.

La operación implica que, por sí solo, el valor de los activos industriales de FUNO es igual a la capitalización de mercado de todo el portafolio consolidado -que incluye los segmentos industrial, comercial, oficinas y otros-. En este contexto, sobresale el sólido desempeño operativo de Fibra Uno y su capacidad constante de generar valor para sus inversionistas. Al mismo tiempo, la asociación con Fibra Next amplía la propuesta de inversión, al brindar al público la oportunidad de participar en el portafolio puramente industrial más relevante de México, a través de una plataforma especializada y enfocada en este segmento estratégico.

Durante 2025, Fibra Uno alcanzó un acuerdo para la internalización de sus asesores, proceso que se hizo efectivo a partir del 1 de enero de 2026, conforme a lo anunciado al cierre del año. Esta decisión generará ahorros estimados de entre 400 y 500 millones de pesos anuales y responde a una de las principales solicitudes del público inversionista.

En paralelo, la compañía concretó la adquisición del 38% restante del desarrollo Mitikah mediante la compra del CKD Helios, con lo que consolidó el 100% de la propiedad del proyecto.

Al cierre de 2025, la ocupación total del portafolio se ubicó en 95.5%, con 630 propiedades en operación reflejo del desempeño operativo de sus distintos segmentos y de la estabilidad en la demanda de sus espacios.

Los resultados financieros de 2025, en el marco de su próximo 15 aniversario, ratifican la solidez de Fibra Uno en un entorno dinámico, al registrar avances consistentes en sus principales indicadores y mantener una estrategia enfocada en la generación de valor sostenible para sus inversionistas.

JVR