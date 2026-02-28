Logra Pemex menor nivel de deuda en últimos 11 años

Petróleos Mexicanos (Pemex) cerró 2025 con el menor nivel de deuda en 11 años, reportó la empresa en un comunicado, a meses de que la Presidenta Claudia Sheinbaum presentara un plan para que la petrolera del Estado alcance la suficiencia financiera en 2027.

De acuerdo con el informe, en términos financieros, al cierre del año pasado, el saldo de la deuda total disminuyó 13 por ciento en relación con el cierre de 2024 y 19 por ciento respecto a 2018.

“Durante 2025, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ejecutó una estrategia financiera integral orientada a fortalecer la posición financiera de Pemex y optimizar su perfil de vencimientos, en alineación con el Plan Estratégico 2025–2035”, sostuvo el reporte trimestral de la empresa.

19 por ciento bajó el adeudo de Pemex en comparación con 2018

“Las operaciones financieras que integran la estrategia se realizaron dentro del techo de endeudamiento autorizado por el Congreso y en coordinación con las autoridades competentes”, agregó.

La empresa reportó que en 2025 destinó más de 582 mil millones de pesos para cumplir con sus compromisos de inversión con proveedores y contratistas y para el fortalecimiento de la cadena de valor.

Pemex destacó que este logro ya tuvo repercusiones en el posicionamiento de la empresa a nivel internacional. “En conjunto, los resultados financieros y operativos favorables fueron reconocidos por las principales agencias calificadoras: en 2025 Fitch Ratings elevó la calificación de Pemex a BB+ y Moody’s la mejoró a B1, ambas con perspectiva estable”.

Frente a este nuevo contexto, agregó, en febrero de 2026 Pemex regresó al mercado bursátil con una emisión de certificados por 31 mil 500 millones de pesos, que registró una sobredemanda de 2.5 veces el monto ofertado.

A la cuestión de la deuda, Petróleos Mexicanos sumó otros resultados en materia financiera correspondientes al cuarto trimestre de 2025.

En cuanto a lo operativo, la producción se estabilizó en 1.648 millones de barriles al día y el Sistema Nacional de Refinación procesó mil 136 miles de barriles diarios de petróleo crudo, un incremento de 44.4 por ciento en comparación con el mismo trimestre de 2024.

Respecto de la estrategia de comercialización, Pemex incrementó en 7.0 por ciento las ventas de los destilados de alto valor, comparado con el mismo periodo del año previo.

Esto equivale, informó la empresa, a 70 mil barriles diarios adicionales, “lo cual refleja un avance hacia la meta de soberanía energética”.

Derivado de estos avances operativos, el resultado neto cerró prácticamente en cero, neutralizando la pérdida de 350.5 del cuarto trimestre de 2024.

La petrolera nacional concluyó en su informe trimestral que los resultados de 2025 “reflejan una empresa sólida, con fundamentos financieros y operativos robustos, disciplina en la gestión de deuda, liquidez reforzada y eficiencia industrial.

El nuevo Plan Estratégico 2025-2035 para Petróleos Mexicanos, que presentó en agosto pasado la Presidenta Claudia Sheinbaum, estuvo acompañado de una estrategia financiera y fiscal que busca garantizar la viabilidad operativa, productiva y financiera de la empresa estatal.

El proyecto fue diseñado en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, Banobras y la propia empresa petrolera, para sanear su deuda y capitalizar su operación.