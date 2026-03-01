Lotería Nacional celebra Centenario de las Normales Rurales con billete conmemorativo

Estudiantes y funcionarios presentan el "cachito" que reconoce la labor docente en las comunidades más apartadas del país.

Para conmemorar el Centenario de la creación de las Escuelas Normales Rurales y de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo y la titular de Lotería Nacional, Olivia Salomón, develaron el billete del Sorteo Superior No. 2879 alusivo a esta fecha que enmarca el surgimiento y formación de docentes que durante décadas han llevado su servicio a las aulas de comunidades rurales, significando la oportunidad de incorporar a niñez mexicana al Sistema Educativo Nacional.

Desde el Salón Iberoamericano del Museo Vivo del Muralismo, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, celebró la emisión, por primera vez en la historia del país, de un billete de la Lotería Nacional dedicado a las Normales Rurales, hecho que calificó como un reconocimiento al legado centenario del normalismo rural en la formación de maestras y maestros comprometidos con la transformación social de México.

Autoridades educativas y de la Lotería Nacional celebran el centenario de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. ı Foto: Lotenal

En este recinto, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón expresó que este homenaje coloca en el centro a las Escuelas Normales Rurales, instituciones que durante cien años han sido pilar del sistema educativo y motor de movilidad social. En este tenor, mencionó la historia de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ubicada en el estado de Guerrero, que junto con la de “Gral. Matías Ramos” en Zacatecas, “José Guadalupe Aguilera” en Durango, “Carmen Serdán” en Puebla, fueron fundadas con la misión de llevar la enseñanza a las comunidades más apartadas del país.

“Celebrar el centenario de las Escuelas Normales Rurales e iniciar estos festejos reconociendo a la escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, es honrar una historia de vocación, de lucha social y de compromiso con quienes más lo necesitan...“, subrayó Olivia Salomón.

El secretario de Educación, Mario Delgado, y la titular de Lotería Nacional, Olivia Salomón, durante la develación del billete conmemorativo. ı Foto: Lotenal

En este contexto, sostuvo que el reconocimiento se inscribe plenamente en la visión del gobierno humanista que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, que ha colocado a la educación pública, al magisterio y a la igualdad de oportunidades como pilares del desarrollo nacional.

En esta ceremonia, la titular de la institución de la suerte destacó que este billete se traduce en un símbolo de gratitud para el normalismo rural. El titular de la SEP, por su parte, agradeció esta decisión y destacó que las escuelas que han construido a México serán ahora una carta de esperanza que circulará por toda la República. Señaló que cada “cachito” llevará consigo la imagen de una historia de educación popular y contribuirá a la asistencia social.

El Sorteo Superior No. 2879 rinde homenaje al legado histórico y social del normalismo rural en México. ı Foto: Lotenal

Al dirigirse a las y los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, Mario Delgado afirmó que la Nueva Escuela Mexicana confía en el compromiso social que heredan de un siglo de normalismo rural. Por su parte, Juan Carlos Salazar Domínguez, estudiante de cuarto grado, destacó que este billete no es sólo una cifra, sino el símbolo de 100 años de resistencia y vocación de servicio.

El billete que viaja por el país portando 100 años de historia

Olivia Salomón detalló que en el Sorteo Superior No. 2879 hay un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios. Se celebrará el viernes 10 de abril de 2026, a las 20:00 horas.

Se emitieron dos millones 400 mil cachitos, los cuales ya se encuentran disponibles para su venta en más de 11 mil puntos de todo el territorio nacional, así como en Miloteria.mx. El sorteo se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

