Secretaría de Economía detecta 750 empresas con presuntas irregularidades

La Secretaría de Economía (SE) reportó un total de 750 empresas con actividades presuntamente irregulares, tras su ‘operación limpieza’, para detectar la legalidad en las operaciones de importación, exportación y cumplimiento de las reglas de origen del programa Immex.

Se llevaron a cabo inspecciones y análisis en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Secretaría de Economía, El sistema de Administración Tributaria (SAT), y la Agencia Nacional de Aduanas de México a través de mesas interinstitucionales donde la Cámara Nacional de Acero (Canacero) aportó información, con el objetivo de identificar a empresas que no contaran con una actividad regular.

Ante esto, se registró un total de 750 empresas con operaciones irregulares, de las cuales 350 fueron eliminadas del programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex), que permite a empresas mexicanas importar materias primas, componentes, maquinaria y equipo sin pagar el Impuesto General de Importación (IGI), el IVA y cuotas compensatorias.

Asimismo, se informó que el resto de las empresas se someterán a un análisis para revisar el cumplimiento de requerimientos de información de las reglas de origen de los fabricantes extranjeros que exportan productos siderúrgicos a México, y así, poder determinar el inicio del proceso administrativo correspondiente.

Además, la SE, destacó el caso de Bremsa Regiomontana S.A de C.V., la cual, según la autoridad, en conjunto con la empresa Elegant Fashion, presuntamente trianguló operaciones de importación por un monto de 76 mil 761 toneladas de acero durante 2025. Estas actividades habrían implicado el uso de terceros para realizar las operaciones, lo que podría representar un posible esquema de evasión de controles arancelarios.

Finalmente, refrendó su compromiso por una mayor legalidad económica, la seguridad de cadenas de suministro y el combate permanente hacia las prácticas de contrabando y el uso no debido de programas de fomento económico.

