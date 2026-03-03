Reconocen a Totalplay por su liderazgo tecnológico y la solidez de su red en México.

Barcelona fue el escenario donde Totalplay volvió a colocar a México en la conversación global sobre conectividad de alto desempeño. En el marco del Mobile World Congress 2026, la compañía recibió reconocimientos internacionales que confirman su liderazgo tecnológico y la solidez de la red en el país.
Por quinto año consecutivo, Ookla otorgó a Totalplay el Speedtest Award como la Red Fija Más Rápida de México, con base en pruebas realizadas por usuarios durante el tercer y cuarto trimestre de 2025. A esto se suma el primer lugar general en el Barómetro nPerf 2025, que evalúa velocidad de descarga y subida, latencia y desempeño Wi-Fi 7.
Estos resultados reflejaron la consistencia operativa, la inversión estratégica en infraestructura y la visión de largo plazo en uno de los mercados más competidos de la región.
Canacintra pide incentivos fiscales para seguir generando empleos y exportaciones
Actualmente, Totalplay sumó 5.5 millones de usuarios en 87 ciudades, con más de 164,000 kilómetros de fibra óptica desplegada, ofreciendo velocidades de hasta 10,000 megas, el estándar más alto del mercado residencial en México, habilitando una experiencia digital que impacta productividad, educación, entretenimiento y desarrollo económico.
La propuesta integró tecnología con experiencias premium como Totalplay TV y Totalplay Surround, desarrollado en colaboración con Bang & Olufsen, fortaleciendo la calidad de la experiencia digital en los hogares mexicanos.
Estos reconocimientos reflejaron una evolución constante orientada en competir en los sectores más dinámicos. Conforme a la visión y el liderazgo de Ricardo Salinas, en Grupo Salinas se han impulsado estrategias basadas en modernización tecnológica, eficiencia operativa y construcción de ecosistemas que integran conectividad, contenidos y experiencia de usuario.
En un entorno global donde la velocidad, la estabilidad y la experiencia digital son determinantes, la presencia de Totalplay en el MWC2026 confirmó que nuestras empresas operan con estándares internacionales y lideran desde la innovación.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
JVR