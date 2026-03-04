Banobras prevé inversión de 150 mil mdp en carreteras para 2026

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) informó que el programa de infraestructura carretera previsto para 2026 implicará una inversión estimada superior a 150 mil millones de pesos, mediante esquemas de inversión mixta; es decir, con participación privada y contratos de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO).

Durante su participación en la conferencia matutina, el director general de Banobras y coordinador del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), Jorge Mendoza Sánchez, señaló que los mecanismos que se aplicarán ya han sido utilizados en proyectos anteriores y contemplan la participación de capital privado bajo mayoría accionaria del sector público.

El programa contempla 18 proyectos iniciales, modernización de mil 450 kilómetros en 11 estados y la generación de hasta 319 mil empleos entre directos e indirectos, bajo modelos donde el Estado mantiene mayoría accionaria.

De acuerdo con la explicación del funcionario, en el modelo de inversión mixta la concesión se otorga a una empresa en la que el Estado conserva al menos 51 por ciento de participación, mientras que el sector privado puede contar con hasta 49 por ciento. Bajo este esquema, el control y la propiedad de los activos permanecen en manos públicas y los inversionistas aportan recursos y asumen riesgos operativos.

Banobras indicó que los proyectos deberán ser autofinanciables, con el objetivo de que no representen presión adicional para las finanzas públicas ni para las metas fiscales. También se prevé que los inversionistas puedan recuperar su capital antes de que se inicie la distribución de utilidades.

Como antecedentes de este modelo, Mendoza mencionó el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Tepic y el Aeropuerto de Puerto Escondido, así como los tramos carreteros Las Varas–Compostela y Compostela–Tepic, ejecutados bajo contratos CMRO.

De manera detallada, la modernización contempla mil 450 kilómetros de vías en 11 estados, mediante 18 proyectos iniciales y cinco adicionales en revisión. Entre las obras prioritarias se encuentran los puentes internacionales Nuevo Laredo 4 y 5, el proyecto Puerto Verde en Piedras Negras y acciones en el Corredor del Golfo de México.

Según las estimaciones presentadas, la ejecución de las obras podría generar 177 mil empleos directos y 142 mil indirectos. Con este esquema, Banobras busca ampliar la participación privada en infraestructura carretera bajo estructuras en las que el Estado mantiene la mayoría accionaria y la rectoría de los proyectos.

