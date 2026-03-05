ICC descarta escenario bilateral para el T-MEC

T-MEC es el tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos.

La International Chamber of Commerce (ICC) prevé que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantendrá firme, debido a la integración económica de los tres países, por lo que descartaron que el acuerdo derive en negociaciones bilaterales entre los socios comerciales.

“Yo creo que sería un desastre un tema bilateral, no veo el escenario, y la ausencia del T-MEC, imposible” resaltó Claus Von Wobeser, presidente nacional del ICC, México.

De esta forma, señaló que el gobierno mexicano ha reiterado su convicción de que el T-MEC es la ruta correcta para la región, por lo que la integración productiva que contempla el tratado resulta “indispensable” para los tres socios comerciales.

“La integración es indispensable, de lo contrario, no sobrevivirían industrias clave como la de computadoras que México exportó el año pasado a Estados Unidos. Incluso, Estados Unidos no podría producir un sólo automóvil sin las autopartes provenientes de la región”, afirmó.

Cabe destacar que el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard, ha reiterado que “todo el mundo está a favor de que se siga adelante, se revise, se renueve y se perfeccione el tratado”, al señalar que ninguna empresa o sector mexicano ha planteado la posibilidad de no ratificar el acuerdo comercial.

Ante ello, Ricardo Ramírez, vicepresidente de la Comisión Global de Comercio y Políticas de Inversión del ICC México, coincidió en que el acuerdo es la prioridad del Gobierno, lo que se refleja en las mesas de trabajo y reuniones que ha tenido el titular de la SE con sus homólogos.

Es importante mencionar que Ebrard se ha reunido con Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos (USTR), así como con el secretario de Comercio de EU, Howard Lutnick, con quienes abordó 12 puntos prioritarios para México.

Finalmente, el vicepresidente subrayó que, de cara a la revisión del tratado, prevalece la convicción de que cuando el comercio fluye, también se fortalecen la inversión, el empleo y la prosperidad.