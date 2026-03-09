Anticipa IP baja actividad tras un desempeño débil

Tras el bajo desempeño anual de algunos motores económicos del país, se prevé que la actividad productiva tenga un menor impulso este 2026, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En un análisis, destacó que los procesos económicos de producción, distribución, intercambio y consumo podrían mostrar debilidad debido a una tasa de crecimiento baja en México, de acuerdo con los reportes de los indicadores de inversión fija bruta y consumo privado, según reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

1.2% creció el consumo privado durante todo el año pasado

De acuerdo con el reporte del Inegi, la inversión fija bruta, uno de los indicadores económicos fundamentales, en el mes de diciembre de 2025 se registró un incremento mensual de 0.5 lo que significó su tercer mes con resultados positivos, sin embargo, no contrarrestó su caída a tasa anual de 1.6 por ciento.

Asimismo, la inversión pública apuntó una caída de 11 por ciento con cifras originales, mientras que la inversión privada aumentó en 2.3 por ciento. Por lo tanto, la disminución total de la inversión fija bruta se mostró en 6.7 por ciento, lo que representó su primera caída desde 2020.

“Esto podría anticipar un menor impulso de la actividad productiva para el presente año, considerando que las expectativas en este tema no son muy alentadoras”, resaltó el CEESP.

Por su parte, el consumo privado, otro motor del crecimiento presentó su mejor comportamiento con un incremento mensual de 1.2 por ciento y un avance anual de 5.6 por ciento, el más alto desde marzo de 2024.