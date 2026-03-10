Concluye Mecanismo del T-MEC a favor de trabajadores de Transportista Kamu

Como resultado del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas (MLRR) del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los gobiernos mexicano y estadounidense acordaron un Plan de Reparación para que empleados despedidos de la Transportista Kamu sean reinstalados en sus puestos, así como la corrección de otras irregularidades de dicha empresa.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Economía (SE), coordinó este Plan de Reparación luego que el 14 de julio del año anterior, la Oficina de la Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) solicitara al gobierno de México una revisión sobre presunta denegación de libertad de asociación y negociación colectiva por parte de la empresa Liber Gennesys Group S. de R.L. de C.V. (Liber Gennesys), en su filial Transportista Kamu, ubicada en Tijuana, Baja California.

Como resultado de esta revisión, la STPS detectó que, luego que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) retirara a Liber Gennesys su registro patronal y le congelara sus cuentas, personas trabajadoras que laboraban en esta empresa fueron transferidas a Transportista Kamu, sin que fueran notificadas del cambio de patrón.

Además, la STPS analizó discriminación antisindical, resultando que dos personas fueron despedidas por motivo de sus actividades y/o preferencias sindicales; también, fueron identificados diversos escenarios procesales, incluyendo desistimientos de pagos por concepto de terminación laboral, demandas laborales por motivos ajenos a la actividad sindical y casos sin acción legal ejercida, de ocho personas trabajadoras.

Derivado de estas revisiones y análisis fue concretado el Plan de Reparación, con el cual la empresa Liber Gennesys / Transportista Kamu ofreció la reinstalación a las personas trabajadoras despedidas y el pago total de salarios caídos y prestaciones, y para quienes rechazaron la oferta, se garantizó el pago de su liquidación de conformidad con la Ley Federal del Trabajo.

En adhesión, la empresa se comprometió a respetar el derecho sindical de las personas trabajadoras, y la implementación de una política de tolerancia cero ante cualquier interferencia patronal, sancionando al personal de confianza que viole los lineamientos.

MSL