Peso mexicano y BMV avanzan tras comentarios de Trump sobre guerra con Irán

Antes del mediodía, el peso mexicano y la bolsa avanzaban el martes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara en la víspera que la guerra con Irán podría terminar pronto, inyectando optimismo en los mercados internacionales.

La moneda mexicana cotizaba en 17.4778 por dólar, con una apreciación de un 0.68 por ciento a medida que los precios del crudo se replegaban desde su máximo en más de tres años, ante un alivio de las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro.

El peso extendía así las ganancias de la jornada anterior, cuando se recuperó un 1.0 por ciento luego de haber superado brevemente la barrera de 18 unidades.

El índice accionario S&P/BMV IPC subió un 1.0 por ciento a 67 mil 556.64 puntos, después de tres sesiones continuas en declive.

Las alzas eran encabezadas por firmas del sector minero ante un fortalecimiento de los precios de los metales. Los títulos de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata, ascendían un 4.05 por ciento a 950.82 pesos, seguidos por los de, uno de los principales productores de cobre, que sumaban un 3.97 por ciento a 202.55 pesos.

Según Trump, Estados Unidos ya había infligido graves daños y predijo que el conflicto culminaría antes de las cuatro semanas que había fijado inicialmente. Hasta ahora, las hostilidades han perturbado las exportaciones de petróleo desde la región amenazando con impactar la inflación y el crecimiento económico global.

“Prevemos en principio una jornada relativamente más tranquila… Las declaraciones de Trump sugirieron la posibilidad de una resolución rápida del conflicto en Medio Oriente. No obstante, no se descarta por completo el escenario de un conflicto prolongado", dijo Grupo Financiero Ve por Más.

Sin embargo, las afirmaciones del presidente estadounidense contrastaban con la situación en Irán, que sufría el día más intenso de bombardeos desde el comienzo de la embestida militar de Estados Unidos e Israel hace más de una semana.

La Guardia Revolucionaria iraní amenazó con no permitir la salida de petróleo de Medio Oriente hasta que cesen los ataques, provocando que Trump respondiera con la promesa de fuertes represalias.

