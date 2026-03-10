Producción y exportación de vehículos pesados se desploma en febrero

En el mes pasado, la producción y exportación de vehículos pesados registró un desplome de 49.1 y 32 por ciento, respectivamente; sin embargo, las ventas al menudeo y mayoreo en el mercado interno también resultaron con disminuciones en la comparación anual, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el mes de referencia se produjeron 6 mil 974 unidades o una caída de 49.1 por ciento si se compara con los 13 mil 696 automotores pesados que se fabricaron en el mismo lapso de 2025, según datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP).

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados #RAIAVP, en febrero 2026:



▪️Se vendieron 2,303 unidades al menudeo y 1,836 al mayoreo

▪️Se produjeron 6,974 unidades

▪️Se exportaron 7,849 unidades



📄 Consulta el boletín de indicador:… pic.twitter.com/74mLQD7a7c — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) March 10, 2026

Asimismo, entre enero y febrero, el número de unidades fabricadas fue se 13 mil 767, una contracción de 50.5 por ciento respecto a las cifras del mismo periodo de 2025 cuando se produjeron 27 mil 804 automotores pesados, del total, el 97.3 por ciento correspondió a vehículos de carga, mientras que el resto fue de autobuses de pasajeros.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este martes Este es el precio del dólar HOY martes 10 de marzo de 2026

Por su parte, las exportaciones se ubicaron en 7 mil 849 unidades, un descenso de 32 por ciento cuando en el mismo mes del año pasado se colocaron en el mercado interno 11 mil 535 unidades.

De igual forma, en el acumulado de los primeros dos meses del año se registró una contracción de 42.61 por ciento, ya que en este año fueron 12 mil 925 pesados y el año anterior 22 mil 520 unidades.

“Para el primer bimestre de 2026, se exportaron 12 mil 925 unidades, lo que representó una variación de -42.6 por ciento respecto al mismo lapso de 2025. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos pesados, con 91.3 por ciento del total”, indicó el Inegi.

Finalmente, en el segundo mes del año, las ventas al menudeo en el mercado interno también cayeron 38.9 por ciento, se comercializaron 2 mil 303 automotores pesados frente a los 3 mil 768 del año pasado; y las ventas al mayoreo disminuyeron 27.3 por ciento al situarse en mil 836 unidades, luego de que en febrero de 2025 fueran 2 mil 526 vehículos pesados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR