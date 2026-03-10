Santander y Profuturo se alían; canalizarán mil 800 mdp a Pymes

Con el objetivo de financiar a pequeñas y medianas empresas (Pymes) en entidades con elevado potencial de desarrollo productivo, Banco Santander México y la institución financiera Profuturo Afore concretaron una alianzan, con la que canalizarán mil 800 millones de pesos al sector.

Los recursos provienen de la primera emisión de un bono social realizada por Santander México, además, la operación sucede dentro de los objetivos del Plan México, que promueve la consolidación de las cadenas productivas, la inclusión financiera y el crecimiento regional equilibrado.

La transacción se llevó a cabo mediante Certificados Bursátiles Bancarios (Cebures) con etiqueta Social, bajo el Marco Global de Fondeo Verde, Social y Sostenible y alineados con estándares internacionales en la materia. La emisión obtuvo calificación AAA (mex) por parte de dos agencias calificadoras y se estructuró bajo el mecanismo de vasos comunicantes a plazos de cuatro y cinco años, alcanzando un monto total de mil 800 millones de pesos

Felipe García Ascencio, director general de Santander México, en un comunicado, refirió que “hemos declarado el 2026 como el año de las Pymes y PFAEs (Personas Físicas con Actividad Empresarial) en Santander y por ello, además del robustecimiento de nuestra oferta, concretamos esta transacción en la que agregaremos recursos frescos de la mano de Profuturo, para impulsar al sector más generador de empleos en zonas con menos desarrollo en el país.”

Por su parte, Arturo García, director general de Profuturo, afirmó que la entidad financiera que preside busca, además de “salvaguardar el futuro financiero de los mexicanos”, inversiones productivas que resulten en fortalecimiento de la economía real, al tiempo que impulsan a la Pymes y, por ende, generan empleo formal que se traduzca en robustecer el tejido productivo regional.

