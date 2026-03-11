Investiga EU manufacturas mexicanas

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) inició una investigación, amparada en la sección 301 y 302 de la Ley de Comercio de 1974 , sobre acciones o prácticas de diversas economías, incluida la mexicana, sobre un “exceso estructural de capacidad y producción” de los sectores manufacturero que pudieran obstaculizar o restringir el comercio estadounidense.

“Estados Unidos ya no sacrificará su base industrial a otros países que podrían estarnos exportando sus problemas de exceso de capacidad y producción. Las investigaciones de hoy subrayan el compromiso del presidente Trump de relocalizar las cadenas de suministro críticas y crear empleos bien remunerados para los trabajadores estadounidenses en nuestros sectores manufactureros”, señaló Jamieson Greer, titular de la USTR.

El Tip: Si el USTR inicia una investigación de la sección 301, debe negociar un acuerdo compensatorio o eliminar la barrera comercial.

El funcionario destacó que la administración de Donald Trump busca la reindustrialización del país, pero aún hay retos y desafíos debido al exceso estructural de capacidad y producción de otros países en los sectores manufactureros.

“Esta sobreproducción desplaza la producción nacional estadounidense existente o impide la inversión y la expansión de la producción manufacturera estadounidense que, de otro modo, se habrían puesto en marcha. En muchos sectores, Estados Unidos ha perdido una capacidad de producción nacional sustancial o se ha quedado preocupantemente rezagado con respecto a sus competidores extranjeros”, añadió.

La USTR aseguró que se consideró al Comité Interinstitucional de la Sección 301 y a los comités asesores pertinentes, para iniciar la investigación; destacó que ya solicitó consultas con los gobiernos de China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea, Vietnam, Taiwán, Bangladés, México, Japón e India, y el plazo para recibir comentarios iniciará el 17 de marzo de este año , y se realizará una audiencia en relación con la investigación a partir del 5 de mayo.

