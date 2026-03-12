Petróleo repunta por conflicto bélico en Irán

Ryosei Akazawa, ministro de Industria de Japón, comentó tras su participación en una reunión del G7, que la irrupción en el paso de Ormuz “ya” ha tenido consecuencias en Asia.

El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán mantiene la volatilidad de los precios del crudo, ayer el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos, el Brent del Reino Unido y la Mezcla Mexicana de Exportación aumentaron su costo; analistas indicaron que el alza se dio pese a que la Agencia Internacional de Energía dijo que liberará 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas de emergencia, y porque continúa la aversión al riesgo.

Al cierre de la jornada, los futuros del Brent se ubicaron en 91.98 dólares por barril (dpb) un incremento de 4.76 por ciento respecto de la sesión del día anterior; el WTI cotizó en 92.46 dólares por barril con un alza de 6.78 dólares o 7.9 por ciento más que en la sesión del martes, según datos de Investing.com.

5.22 por ciento aumentó el precio de la Mezcla Mexicana

Por su parte, la Mezcla Mexicana de Exportación se ubicó en 81.59 dólares por barril, un incremento de 4.05 dólares por barril o 5.22 por ciento respecto del cierre del martes cuando cotizó en 77.54 dpb.

En la sesión de ayer, el presidente de Estados Unidos dijo que los ataques contra el país persa seguirán, ante ello, Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants, destacó que en las próximas sesiones persistiría la volatilidad, y aunque la liberación de reservas estratégicas podría “moderar temporalmente el rally del crudo”, no compensaría el déficit ocasionado por el cierre del tránsito en el Estrecho de Ormuz.

Por su parte, el peso mexicano cerró la sesión con una depreciación de 0.44 por ciento o 7.8 centavos para cotizar en 17.67 pesos por dólar, con un tipo de cambio mínimo de 17.5269 y un máximo de 17.7095 pesos por billete verde. Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, dijo que la baja se dio porque “persiste la aversión al riesgo ante la guerra en Irán, lo que impulsa al dólar a ganar 0.22 por ciento de acuerdo con el índice ponderado”.

Mientras que el mercado de capitales americano finalizó con resultados mixtos, el S&P/BMV IPC ganó 0.24 por ciento o 161.84 puntos, para situarse en 67 mil 559.78 unidades; en los índices estadounidenses, el Dow Jones cayó 0.61 por ciento y el S&P 500 se redujo 0.08 por ciento.

CAE PROYECCIÓN 2026. La guerra no sólo ha afectado a los mercados, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), estimó que las pérdidas para el sector de viajes y turismo en Medio Oriente ascienden a 600 millones de dólares diarios debido a la interrupción de vuelos, problemas de conectividad y la confianza de los viajeros.

“El análisis del WTTC se basa en su pronóstico previo al conflicto para 2026 en Medio Oriente, que proyectaba 207 mil millones de dólares en gasto de visitantes internacionales en la región durante este año. Cualquier interrupción en los flujos de viaje se traduce rápidamente en un impacto económico sustancial en todo el ecosistema”, agregó Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, en un comunicado.