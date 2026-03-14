Muere en accidente Diego Osuna, hijo del director General de BBVA México

Diego Osuna Miranda, hijo del director General de BBVA México, Eduardo Osuna Osuna, falleció en un accidente de tránsito registrado la noche del pasado viernes 13 de marzo sobre la autopista Toluca–Zitácuaro, ramal a Valle de Bravo, en el Estado de México.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó en redes sociales el fallecimiento del joven de 17 años, quien viajaba en una camioneta Chevrolet Suburban involucrada en el choque frontal contra un camión de carga a la altura del kilómetro 38 de la carretera, a la altura del municipio de Amanalco, con dirección al Pueblo Mágico.

Debido al impacto, al menos dos personas perdieron la vida, entre ellas Diego Osuna Miranda. El diario Debate identificó a la otra víctima como Rafael Espeleta Cuéllar, a quien la Federación Mexicana de Golf despidió al lamentar su “inesperada partida”.

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Aunque se desconoce si también eran ocupantes de la camioneta, dos personas lesionadas durante el percance fueron trasladadas al Hospital General de Valle de Bravo para recibir atención médica.

En tanto, el conductor de la unidad de carga fue detenido y quedó a disposición de las autoridades competentes para determinar responsabilidades.

Al lugar del siniestro acudieron paramédicos de la Cruz Roja, personal de Protección Civil de Villa de Allende y del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), así como elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional.

Tanto Diego Osuna Miranda como Rafael Espeleta Cuéllar formaban parte de la comunidad estudiantil del Northridge School México, un colegio privado con formación católica ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México.

La institución despidió a los adolescentes con sendas esquelas, y a través de su cuenta de Instagram, informó que las misas velaciones se llevarán a cabo los días 14 y 15 de marzo en la funeraria Gayosso Lomas Memorial, ubicada sobre la carretera México-Toluca.

Esquelas de Diego Osuna y Rafael Espeleta, fallecidos en el accidente automovilístico. ı Foto: IG, @northridgemx

Tras darse a conocer la noticia, organizaciones empresariales expresaron sus condolencias a la familia de Eduardo Osuna y su esposa, Norma Miranda.

Al pésame se sumó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien lamentó la muerte de Diego Osuna Miranda en “el trágico accidente”.

Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer . Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos , descanse en paz . — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 14, 2026

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cehr