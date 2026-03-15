Crece 6.1% ingresos en telecomunicación al cierre de 2025

En el último trimestre del 2025, los ingresos en el sector de telecomunicaciones crecieron 6.1 por ciento en su comparativa anual, al contabilizar 163.9 mil millones de pesos, incremento originado principalmente por el sector móvil, de acuerdo con la firma de consultoría estratégica, dimensionamiento e investigación de mercado The Competitive Intelligence Unit (CIU).

Este incremento de 6.1 por ciento a tasa anual de las telecomunicaciones sucede por un “dinamismo superior” del sector sobre el entorno macroeconómico complejo al último trimestre del año pasado, así como la moderada inversión y la escasa recuperación de sectores primordiales de la economía, señaló CIU.

Tomando en cuenta el acumulado total del 2025, las telecomunicaciones muestran un 3.8 por ciento de aumento respecto al 2024, ya que contabilizaron 624.8 mil millones de pesos, “este crecimiento anual confirma que, incluso en escenarios de menor dinamismo económico, la demanda por servicios de conectividad continúa expandiéndose de manera estructural”.

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Dentro de las telecomunicaciones, el subsector móvil aumentó sus ingresos 62.3 por ciento en el cuarto trimestre de 2025 a tasa anual, contabilizando ingresos por 102 mil millones de pesos, lo que representa una variación al alza de 10 por ciento en el acumulado anual.

En cuanto al segmento fijo, mostró una variación negativa de 0.1 por ciento en su comparativa anual, tras acumular ingresos por 25.7 mil millones de pesos; para el total anual, este subsector acumuló 103 mil millones de pesos, tal desempeño “refleja una etapa de mayor estabilidad estructural, influida por la continuada sustitución de la telefonía fija y la consolidación de la banda ancha fija como el principal servicio dentro de este segmento”, refirió CIU.

Sobre la telefonía fija, banda ancha fija y televisión de paga en esquemas empaquetados (servicios convergentes), tuvieron un crecimiento de 0.6 por ciento en el cuarto trimestre de 2024 en su comparativa anual, al generar 36.1 mil millones de pesos, y alcanzar 143 mil millones de pesos en su acumulado durante el 2025.

Este crecimiento menor a un punto porcentual refleja la transición del mercado de televisión restringida y la reducción gradual de suscriptores ante el auge de plataformas de streaming y mayores opciones de entretenimiento digital, puntualizó el CIU.

La firma de consultoría estimó para este año que el lanzamiento de licitaciones de espectro tendrá importancia relevante, que incentivará mayores niveles de inversión y aceleración en el despliegue de redes. Al mismo tiempo, el progreso de la cobertura 5G y el aumento de servicios digitales impulsará la demanda de conectividad, por lo que el sector de telecomunicaciones mantendrá su papel como motor de crecimiento.

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cehr