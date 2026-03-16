T-MEC: México y Estados Unidos tendrán primera ronda de conversaciones este 18 de marzo

En la primera ronda bilateral de conversaciones entre México y Estados Unidos, que iniciará el miércoles 18 de marzo, el Gobierno Federal propondrá que el T-MEC se mantenga y que se eliminen las tarifas arancelarias que pesan sobre las mercancías del país.

Este 17 de marzo, habrá una sesión previa por videollamada, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien además señaló que es un plan aprobado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que la estrategia es “cabeza fría y firmeza”.

“Plan aprobado por la Presidenta Sheinbaum rumbo a la revisión del T-MEC: martes habrá reunión previa vía Zoom, miércoles tendrá lugar la primera ronda de conversaciones con EU. México propondrá la permanencia del TMEC y la eliminación de aranceles. Cabeza fría y firmeza nos guiarán”, agregó el funcionario.

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La Secretaría de Economía informó que las reuniones se realizarán en Washington D. C., y en la reunión previa participará Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior; mientras que a la ronda asistirá Marcelo Ebrard.

En la primera semana de marzo, la Secretaría de Economía y la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) informaron que las primeras conversaciones serían a partir del 16 de marzo , y que en dicha reunión se tratarán los temas de reglas de origen, la seguridad de las cadenas de suministro y cómo potenciar la integración comercial entre ambas naciones

“Hemos llegado a un acuerdo con mi contraparte de los Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer, que dirige la representación comercial de los Estados Unidos, para iniciar a partir del 16 de marzo una ronda, una primera ronda bilateral de conversaciones ya formalmente establecidas con miras a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá”, indicó Ebrard Casaubón, en esa ocasión.

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cehr