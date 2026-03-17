OCDE prevé crecimiento moderado de 1.4%; advierte retos por baja productividad e informalidad

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que la economía mexicana repunte 1.4 por ciento en 2026; sin embargo, advirtió que este crecimiento seguiría siendo moderado , por lo que el país enfrenta el reto de elevar su productividad, en un contexto donde la informalidad afecta a cerca de la mitad del empleo.

“En términos de proyecciones, para este año tenemos un crecimiento de 1.4 por ciento y de 1.7 por ciento para el próximo año, es crecimiento en términos positivos, pero son tasas de crecimiento moderadas para una economía emergente como es México”, señaló Alberto González Pandiella, jefe de División de Economía de la OCDE.

El organismo señaló que las estimaciones de crecimiento en 2026 se mantendrán moderadas, ya que México enfrenta retos estructurales que limitan su dinamismo, entre ellos la baja productividad y el elevado nivel de informalidad laboral .

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Elevar la productividad, clave para crecimiento de la economía mexicana

Asimismo, la jefa de división del Departamento de Economía de la OCDE, Aida Caldera Sánchez, señaló que, aunque la economía mexicana ha mostrado resiliencia, elevar la productividad será clave para impulsar el crecimiento de largo plazo. Agregó que esto permitiría al país aprovechar su posición privilegiada por su integración con la economía de Estados Unidos.

“Que México esté muy integrado con la economía estadounidense puede ser una fuente de beneficios para el país, pero hace falta mejorar las bases del crecimiento a largo plazo, un reto muy importante es mejorar la productividad” Aida Caldera, jefa de división del Departamento de Economía de la OCDE



Informalidad, freno para la productividad

Por ello, indicó que la informalidad representa un freno para la productividad, al afectar cerca de la mitad del empleo en el país, además de que en los últimos años ha mostrado una tendencia al alza.

“La preocupación es que vemos que está remontando la informalidad , en el sentido de que venía en una tendencia gradual decreciente, pero en los últimos tiempos se está debilitando el mercado laboral”, señaló.

Cabe destacar que, la tasa de informalidad se ubicó en 32.9 millones entre octubre y diciembre del 2025, un incremento de 494 mil personas a tasa anual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Ante este panorama, Alberto González Pandiella recomendó que fortalecer el sistema educativo para reducir la informalidad laboral , al señalar que el país registra una de las mayores proporciones de jóvenes que no concluyen la educación Media Superior entre los países del organismo.

“Creemos que una forma de ayudar a reducir la informalidad es equipando a más individuos con las habilidades que se necesitan para acceder a un empleo formal. Dentro de la OCDE México es el país donde se encuentra la tasa más elevada en el rango de personas entre 25 y 34 años, es decir, más de un 40 por ciento de las personas no acaban la educación secundaria”, explicó.

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cehr