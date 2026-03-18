Créditos para MiPymes, a la baja

Pese a que la Asociación de Bancos de México (ABM) y el Gobierno federal firmaron un acuerdo, en 2025, para otorgar más créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), el financiamiento continúa a la baja y limitando el crecimiento de los establecimientos; además, se suman los “inalcanzables requisitos” que piden las instituciones bancarias, señaló Gerardo López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño (Concomercio).

“El 8 de mayo de 2025, la banca comercial, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México (Banxico) suscribieron un acuerdo para incrementar el crédito a las Pymes, esfuerzo que representa el onceavo eje de acción del Plan México; sin embargo, al paso de los meses, el uso de crédito empresarial por parte de los pequeños negocios se mantiene a la baja, tendencia que se ha mantenido en la última década”, indicó.

4.7 millones de MiPymes registró México para 2024

El representante sectorial exhortó a que en la 89 Convención Bancaria que se llevará a cabo a partir de mañana, se logre identificar cuales son los obstáculos para un mayor financiamiento dado que mientras la tasa de interés del Banco de México ha bajado, la de las instituciones financieras no.

“Resulta cuestionable que mientras la tasa de interés del banco central (Banxico) haya descendido de un máximo histórico de 11.25 por ciento en marzo de 2023 a 7.0 por ciento hoy en día, las tasas activas oscilen en un CAT promedio de 18.5 por ciento”.

Y agregó que uno de los retos que se deben superar, son los requisitos que el sector bancario le pide a las empresas, como el hecho de cubrir ventas de alrededor de 500 mil pesos mensuales, factor que ha provocado que las MiPymes sigan utilizando a sus proveedores para fondearse o bien la tarjeta de crédito, cuyas tasas pueden llegar a superar el 100 por ciento.

López Becerra dijo que el flujo de crédito que otorga la banca comercial no es suficiente para acompañar las acciones del Gobierno federal como la reducción de la jornada laboral o el incremento salarial, “los cuales demandan cambios operativos que presionan sensiblemente las finanzas de las empresas”.

“De acuerdo con datos del Banxico, el porcentaje de empresas de hasta 100 empleados que utilizó créditos bancarios en el cuarto trimestre de 2015 alcanzó 45 por ciento (...), para el final de 2025, el dato se colocó en 24.8 por ciento”, indicó el presidente del Concomercio.