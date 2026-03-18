‘Venimos bien equipados’: Ebrard sobre primera ronda bilateral de México con Estados Unidos

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que en la primera ronda bilateral de conversaciones entre México y Estados Unidos con miras a la revisión del acuerdo comercial de Norteamérica se presentará una visión general, pero el gobierno mexicano pondrá sobre la mesa que se trabaje en conjunto la dependencia comercial que se tiene con otros países, qué se quiere realizar respecto a las reglas de origen y cómo asegurar las cadenas de suministro de ambas naciones , “vamos a presentar mucha data, venimos bien equipados”.

“La visión de México es que reduzcamos la dependencia respecto a otras regiones, trabajemos en conjunto, en equipo; dos, veamos qué queremos hacer con reglas de origen cada uno de los dos; y tercero, cómo aseguramos la cadena de suministro de nuestros países. Eso es lo que se va a ver hoy”, indicó en una entrevista televisiva.

Segunda ronda de conversaciones, presenciales y a distancia

El funcionario destacó que posteriormente se anunciará una segunda ronda de conversaciones, algunas se harán de forma presencial en Estados Unidos, otras por videollamada y también en México; añadió que en esta primera reunión sólo participará el gobierno estadounidense, pero espera que en el futuro se sume Canadá.

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Más temprano, Ebrard Casaubón publicó en su cuenta de X que se reunió con el embajador Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y que los equipos técnicos de ambas naciones mantendrán reuniones de trabajo hoy y mañana.

“Sostuvimos conversaciones con el Embajador Jamieson Greer, titular de USTR y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del T-MEC (Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá). Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día”, agregó.

Reunión entre comitivas de Estados Unidos y México rumbo a revisión del T-MEC. ı Foto: Especial.

México es pieza clave en la manufactura de la región

Al respecto, Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), señaló que México es “la pieza” que permite que la manufactura de Canadá y Estados Unidos sea competitiva a nivel mundial, y en ese sentido, una vez que concluya la revisión del T-MEC, saldrá fortalecido del acuerdo comercial.

“Estamos convencidos de que México va a acabar fortalecido en un tratado de libre comercio, que va a reforzar y mejorar el libre comercio en América del Norte. México necesita esté libre comercio, claramente, somos un país destinado al comercio exterior, pero más lo necesita también nuestros socios comerciales, porque nosotros somos la pieza que les da la capacidad de ser competitivos en su manufactura a nivel mundial”, indicó en entrevista a medios, en el marco de la 89 Convención Bancaria.

Y añadió que el libre comercio es la opción para reforzar a la región de Norteamérica, así como la “posibilidad” de que se siga generando mayor bienestar para los habitantes de las tres naciones.

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cehr