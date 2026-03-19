Ebrard en 1.a ronda de T-MEC: venimos bien equipados

Conversaciones con el Embajador Jamieson Greer, titular de USTR y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del TMEC

El secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que en la primera ronda bilateral de conversaciones entre México y Estados Unidos con miras a la revisión del Tratado comercial entre los dos países y Canadá (T-MEC) se presentó una visión general para trabajar conjuntamente la dependencia comercial que se tiene con otros países, ver qué se quiere realizar respecto a las reglas de origen y cómo asegurar las cadenas de suministro de ambas naciones, “vamos a presentar mucha data, venimos bien equipados”.

“La visión de México es que reduzcamos la dependencia respecto a otras regiones, trabajemos en conjunto, en equipo; veamos qué queremos hacer con reglas de origen cada uno de los dos; y tercero, cómo aseguramos la cadena de suministro de nuestros países. Eso es lo que se va a ver hoy”, indicó en una entrevista televisiva previo al encuentro que sostuvo con sus pares en Washington, D.C.

El Dato: EL DIRECTOR DE BANAMEX, Manuel Romo, comentó que la negociación de julio será “de mucho ruido”, pero hay expectativa de concretar un acuerdo tripartita.

El funcionario explicó que al término de esta primera reunión se anunciará una segunda ronda de conversaciones, algunas se harán de forma presencial en Estados Unidos, otras por videollamada y unas más en México; por lo pronto, dijo, en esta primera reunión sólo participará el gobierno estadounidense, pero espera que en el futuro se sume Canadá.

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Ebrard Casaubón publicó en su cuenta de X que se reunió con el embajador Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y que los equipos técnicos de ambas naciones mantendrán reuniones de trabajo hoy y mañana.

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“Sostuvimos conversaciones con el embajador Jamieson Greer, titular de USTR y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del T-MEC (Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá). Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día”, agregó.

Por su parte, la USTR informó que los funcionarios instruyeron a sus equipos técnicos a examinar alternativas específicas que permitan endurecer las cadenas de suministro regionales y elevar la competitividad.

La Secretaría de Economía destacó además que, en esta primera reunión, las discusiones se centraron en limitar el uso de insumos comerciales bajo prácticas desleales, con el fin de impulsar la producción y el empleo manufacturero en ambas naciones.

Asimismo, la SE explicó que se instruyó a los equipos técnicos de las dos regiones para examinar opciones que aumenten la producción y el empleo manufacturero al mismo tiempo que los insumos comerciados que se realicen de manera desleal, se limiten en América del Norte.

José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) destacó que el inicio del procedimiento de revisión es positivo, sobre todo en un contexto en el que se conversó sobre reglas de origen y cadenas de suministro, son “vientos favorables para México”.

Destacó que hay un acuerdo del sector empresarial de México, Estados Unidos y Canadá para impulsar ante el gobierno del presidente Donald Trump que el T-MEC continúe, que sea un acuerdo de libre comercio y por ende se eliminen las tarifas arancelarias para todas las exportaciones que cumplan con el acuerdo y las que se amparan en la sección 232 de Seguridad Nacional.

“Vientos favorables para México el hecho de que se haya iniciado hoy el trabajo con el detalle de reglas de origen y cadenas de suministro, es muy positivo. Como hemos dicho, el acuerdo del sector empresarial mexicano a través del CCE con el sector empresarial de Estados Unidos a través de la Business Round Table y de la US Chamber of Commerce. Básicamente son tres puntos: primero, que continúe el tratado; segundo que sea un tratado de libre comercio y tercero, cero aranceles para todo aquello que cumpla con reglas de origen y esto incluye todo lo que tiene la sección 232”, agregó.

Y que se tiene la expectativa de “que se conserve un tratado trilateral con convenios bilaterales”, puntualizó.

El embajador de EU en México, Ronald Johnson, destacó la relación que tienen México y Estados Unidos, al afirmar que en materia de seguridad se vive un momento de “cooperación histórica”, lo cual hace que sean países más fuertes económica y estratégicamente frente a competidores desleales.

SALDREMOS FORTALECIDOS: ABM. Al respecto, Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), señaló que el país es “la pieza” que permite que la manufactura de Canadá y Estados Unidos sea competitiva a nivel mundial, y en ese sentido, una vez que concluya la revisión del T-MEC, saldrá fortalecido del acuerdo comercial.

“Estamos convencidos de que México va a acabar fortalecido en un tratado de libre comercio, que va a reforzar y mejorar el libre comercio en América del Norte. México necesita este libre comercio, claramente, somos un país destinado al comercio exterior, pero más lo necesita también nuestros socios comerciales, porque nosotros somos la pieza que les da la capacidad de ser competitivos en su manufactura a nivel mundial”, indicó en entrevista a medios, durante la 89 Convención Bancaria.

Pese a todo lo anterior, otros analistas afirman que un acuerdo bilateral entre México y EU sería el “segundo mejor escenario” del tratado, aunque lo ideal es que en la próxima revisión del T-MEC sea tripartita, aseguró Manuel Romo, director general de Banamex