‘Vamos a proteger la economía de las familias’: SHCP

Desde Cancún, QRoo.- — Tras el recrudecimiento del conflicto bélico en Irán y el posible aumento de los precios en los energéticos, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, sostuvo que en México no hay un aumento en el costo del combustible, “hay estabilidad” y que las acciones de la dependencia que dirige están encaminadas a proteger la economía de las familias del país.

“No hay un aumento en el combustible, hay estabilidad en el precio de los combustibles, vamos a proteger la economía de las familias, el mecanismo está hecho para que lo absorbamos en el sector público y no vamos a tener un impacto en el balance. El mensaje es muy claro, no hay una modificación en los precios de los combustibles para las familias”, indicó el funcionario en entrevista con medios en último día de la 89 Convención Bancaria.

Sobre los estímulos al diésel, el funcionario dijo que el mecanismo es transparente y su objetivo es beneficiar el poder de compra de las familias mexicanas, “¿qué implica eso? Pues un esfuerzo fiscal porque tenemos menos diesel, pero por el otro lado como Pemex consolida en el balance público y recibe más ingresos por mayores precios del petróleo, al final tenemos un efecto relativamente neutro, como fue en el 2022 donde tuvimos un efecto relativamente alto”, agregó.

Finalmente, destacó que la economía va en el camino correcto y se espera tener un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3.0 por ciento al cierre del 2026, aseguró estar optimista, en especial por las inversiones que se tienen contempladas y por el reforzamiento de la digitalización.

“Vamos a aumentar el crédito como parte de la economía, como se confirmó ayer, se comprometieron los bancos ante la Presidenta, así es que seguramente lo van a cumplir. Entonces, estamos confiados en que vamos a tener un buen desempeño en la economía este año”, puntualizó.

Clausura 89 Convención Bancaria 2026 https://t.co/Umfcodz2fT — Hacienda (@Hacienda_Mexico) March 20, 2026

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FGR