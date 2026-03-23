Empresas en México refuerzan su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del agua

Las empresas han adoptado nuevas medidas de gestión de agua para ahorrar millones de litros del vital líquido.

Ayer se conmemoraron 33 años del Día Mundial del Agua, día establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para promover la importancia del agua dulce y sensibilizar a las personas de los desafíos y retos mundiales sobre este líquido; además, con su celebración se busca contribuir a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): agua y saneamiento para todos de aquí a 2030.

Actualmente, el estrés hídrico ya no es una amenaza lejana, el agua se consolida como el activo estratégico más crítico del siglo XXI, y para el sector privado el cuidado del líquido no sólo una fecha, es un recordatorio de que en todo negocio debe existir el concepto de sostenibilidad, porque si no se tiene seguridad hídrica, las cadenas de valor y la estabilidad de los mercados son afectadas.

El Dato: Helvex, a través de sus productos, ha logrado ahorrar más de 529 mil millones de litros de agua desde 2010, y además realiza acciones de educación.

La responsabilidad corporativa ha evolucionado, ahora, se ha transformado el modelo de negocio con inversión en nuevas tecnologías que integran inteligencia artificial para una gestión eficiente del agua; el sector privado busca dejar de ser un consumidor pasivo.

La gestión eficiente del agua hoy es sinónimo de competitividad; aquellas organizaciones que logren armonizar sus procesos productivos con el ciclo natural del recurso serán las que lideren la bioeconomía del futuro, garantizando que el agua siga fluyendo como fuente de vida y motor de igualdad para todos.

A continuación, se presentan algunas acciones clave que las organizaciones están implementando para asegurar una gestión del agua que sea eficiente, inclusiva y con impacto positivo a largo plazo.

1.36 litros por cada litro de bebida ocupó Coca-Cola en 2024

Por ejemplo, Coca-Cola Femsa asegura que impulsa una gestión del agua que se enfoca en “la eficiencia operativa, el reabastecimiento a la naturaleza y la contribución al acceso a agua, saneamiento e higiene (WASH) en las comunidades donde opera”.

La compañía reportó que en 2024 logró que por cada litro de bebida que produce, sólo utiliza 1.36 litros de agua; e incluso más de 70 por ciento de sus proyectos sociales tienen relación con el cuidado del agua y en iniciativas WASH, acciones que impactan “más allá de su operación”.

“Gestionar el agua de manera responsable es una forma concreta de crear el futuro: operar con eficiencia, cuidar los ecosistemas y generar bienestar para las comunidades. Así es como transformamos el compromiso en impacto real”, señaló Catherine Reuben, directora de Asuntos Corporativos de Coca-Cola Femsa, a través de un comunicado. En México la empresa coordinó con autoridades locales de San Juan del Río Querétaro, un proyecto de infraestructura hídrica para beneficiar a más de 20 mil personas con un tanque de almacenamiento de agua.

132 mil litros de agua purificada ha otorgado Coca-Cola Femsa

O incluso, tras el paso del huracán Raymond que afectó a diversas comunidades de Veracruz, Puebla y Querétaro, Coca-Cola Femsa instaló camiones potabilizadores para otorgar más de 132 mil litros de agua purificada y donó más de tres millones de litros del vital líquido.

En 2025, obtuvo la certificación Alliance for Water Stewardship (AWS) en 13 de sus plantas en América Latina por el enfoque en el uso eficiente del agua “al interior y exterior de sus operaciones”.

Por su parte, Oxxo México reconoce al “agua como un recurso vital e insustituible para el desarrollo socioeconómico y los ecosistemas” y su estrategia de sostenibilidad se enfoca en un uso responsable a través de soluciones tecnológicas de innovación.

El Tip: Más del 50% del territorio nacional enfrenta algún grado de estrés hídrico, lo que no garantiza la operación de algunas industrias como las manufacturas.

Algunos de los recursos que utiliza son los sistemas de captura y de reutilización del agua generada en los equipos de refrigeración, líquido que sirve para riego de áreas verdes o el tratamiento especializado de aguas residuales como instalaciones en ubicaciones sin acceso a infraestructura pública; “además, el 90 por ciento de nuestros Centros de Distribución cuentan con lavadoras de canastillas de alta eficiencia hídrica y capacidad de recirculación”.

Grupo Modelo asegura que el 100 por ciento del agua residual que se genera en sus plantas recibe un tratamiento antes de ser descargada en el alcantarillado; además, el consumo de agua ha sido reducido en relación con lo que se extrae de los mantos acuíferos.

“Grupo Modelo impulsa proyectos de tecnificación de riego en colaboración con Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y la Universidad de Chapingo en Zacatecas con el objetivo de promover la práctica de riego tecnificado, sumando a las acciones de agricultura sustentable en el estado”, indicó la firma.

Finalmente, Grupo Helvex, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Día Mundial del Agua y el Mes del Agua, decidió aliarse con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para presentar la serie audiovisual “Agua y género: voces que transforman”, videos que cuentan con la participación de cuatro mujeres expertas en el sector hídrico que comparten su experiencia y propuestas para enfrentar la escasez de agua.

Asimismo, desde que Helvex fue fundada en 1950 se ha transformado en una marca que tiene un compromiso con la sustentabilidad.

Desde 2010 ha logrado ahorrar más de 529 mil millones de litros de agua gracias su portafolio de productos como la llave TV-105, primera patente mundial de un dispositivo ahorrador de agua.