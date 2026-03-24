Inflación en primera quincena de marzo repunta a 4.63%

El dato de la inflación se dio a conocer este martes.

En la primera quincena de marzo de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un nivel de 145.446: aumentó 0.62 por ciento respecto a la quincena anterior, y con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.63 por ciento.

“El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo", informó el Inegi este martes.

“En la primera quincena de marzo de 2026, el INPC registró un nivel de 145.446: aumentó 0.62 % respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.63 por ciento”.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este martes Este es el precio del dólar HOY martes 24 de marzo de 2026

En el mismo periodo de 2025, agregó el Instituto, la inflación quincenal fue de 0.14 % y la anual, de 3.67 por ciento.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.22 por ciento a tasa quincenal y anual a 4.46 por ciento.

“A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.20 % y los de servicios, 0.25 por ciento. A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente creció 1.96 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 8.34 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.48 %”.

En la primera quincena de marzo 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.446 y representó un aumento de 0.62% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.63%.



Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/M1FD2cXDWX — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) March 24, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR