Aumenta 3.7 por ciento ventas de vehículos ligeros en México

La venta de vehículos ligeros aumentó 3.7 por ciento durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del 2025 con lo que registró el mayor número de ventas desde 2016, mientras que a tasa anual incrementó 2.4 por ciento en comparación con marzo del año pasado de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En el comparativo histórico, las cifras reflejan el periodo acumulado más alto en la serie publicada por Inegi”, resaltó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

El Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos (RAIAVL) registró un acumulado de ventas por 381 mil 683 vehículos ligeros en el periodo de enero a marzo de este año, en contraste con el año previo que se ubicó en 367 mil 989 ventas, lo que significó un incremento de 13 mil 643 unidades vendidas.

En comparación, durante el mismo periodo en 2017 se vendieron 378 mil 885 vehículos, la cifra más alta de la última década. En contraste a tasa anual con 2026, esto representó una diferencia de 2 mil 747 unidades adicionales, lo que significó el mayor nivel de ventas desde 2016.

Datos de vehículos ligeros en México. ı Foto: Especial.

“El nivel de comercialización de enero a marzo 2026 fue superior a las ventas en similar periodo de 2017 (récord anterior), colocándose un 0.7 por ciento por arriba de las 378 mil 885 unidades comercializadas entonces”, destacó AMDA.

Sin embargo, este resultado no constituye el mayor incremento registrado para un primer trimestre en años recientes. En 2022, las ventas se ubicaron en 253 mil 382 unidades, mientras que en 2023 ascendieron a 315 mil 126, lo que implicó un aumento trimestral de 61 mil 744 unidades entre ambos periodos.

Por otro lado, durante el mes correspondiente se vendieron 131 mil 548 vehículos, a diferencia del mismo mes del año pasado donde mostró un acumulado de 128 mil 434, por lo que mostró un alza de 3 mil 114 unidades.

Cabe destacar que el RAIAVL integra los resultados de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, así como de 8 compañías no afiliadas. En conjunto, estas empresas representan la comercialización de 43 marcas que operan en el país, abarcando tanto la producción como la venta de vehículos en el mercado mexicano.

De acuerdo con el avance de resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros #RAIAVL, en marzo 2026 se reportaron 131,548 vehículos comercializados, 2.4% más que en marzo 2025.



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LMCT