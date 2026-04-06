Comercio EU-México crece pese a aranceles

En los primeros dos meses de este año, el comercio total entre México y Estados Unidos fue de 147 mil 322 millones de dólares, 6.7 por ciento por encima de los 138 mil millones de dólares reportados en los primeros dos meses de 2025. Asimismo, México continuó con un superávit por 26 mil 334 millones de dólares, ligeramente menor al de un año antes, debido al incremento de las exportaciones estadunidenses al mercado mexicano.

Según cifras de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el valor de las exportaciones desde ese país hacia México en el periodo de referencia fue de 60 mil 493.7 millones de dólares un incremento de 10.62 por ciento cuando en el primer bimestre de 2025 se ubicaron en 54 mil 683.1 millones de dólares.

El Dato: Contrario a lo que se ha observado, China cayó hasta la cuarta posición como principal socio comercial de Estados Unidos, superado por Taiwán.

En cambio, las importaciones que el país vecino realizó desde México se ubicaron en 86 mil 828.4 millones de dólares con un aumento ligero de 4.21 por ciento luego de que en enero y febrero del año pasado fueron 83 mil 317.3 millones de dólares.

Con lo anterior, el déficit comercial de EU con México se ubicó en 26 mil 334.7 millones de dólares sólo en los primeros dos meses del año; no obstante, se redujo respecto del mismo periodo de 2025 cuando fue de 28 mil 634.3 millones de dólares, es decir, una reducción de dos mil 299.6 millones de dólares.

Asimismo, en el primer bimestre del año, 83.3 por ciento de las exportaciones no petroleras que realizó México fue hacia EU, las automotrices cayeron 12.3 en la comparación anual, mientras que el resto creció 22.9 por ciento.

44.3 mil mdd fue el valor de las ventas mexicanas a EU en febrero

Para Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, la contracción de las exportaciones automotrices obedeció a los aranceles sectoriales que impuso el presidente Donald Trump en 2025.

“De acuerdo con información disponible hasta enero en EU se cobró a México un arancel de 4.0 por ciento. Lo que ha permitido que las exportaciones mexicanas sigan creciendo, particularmente las de equipo de cómputo, cuyo arancel cobrado a enero fue solamente del 0.09 por ciento, en contraste con los automóviles tipo turismo, cuyo arancel cobrado para importaciones provenientes de México es del 15.3 por ciento”, agregó la analista.

196.9 mil mdd fue el déficit que mantuvo EU con México

Sólo en febrero, México exportó al país vecino bienes por 44 mil 310.7 mdd, monto superior a los 41 mil 638.7 mdd registrados en igual mes del año previo. Las importaciones mexicanas desde ese país también crecieron de 26 mil 753 mdd a 28 mil 906 millones. En febrero de 2026, el intercambio entre ambos países se ubicó en 73 mil 217.2 mdd, un incremento de 4 mil 824.9 mdd o 7.05 por ciento más que los 68 mil 392.3 mdd de 2025.