Hacienda responde a The Economist y niega que la economía mexicana esté ‘rota’

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó que la economía mexicana esté ‘rota’, como sostuvo The Economist en un artículo.

A través de un artículo titulado Mexico’s broken economy (traducido como La economía rota de México), el semanario británico señaló que, en el primer año completo del gobierno de Claudia Sheinbaum, la economía creció apenas 0.8 por ciento, cifra que calificó como el peor desempeño desde la pandemia y el más bajo entre las grandes economías de América Latina.

También advirtió sobre la contracción del empleo formal, la caída de la inversión y un descenso del PIB per cápita a niveles de 2017.

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En respuesta la SHCP envió una carta al semanario en donde afirmó que la dinámica reciente del crecimiento debe analizarse en contexto.

Así, en la publicación que obtuvo como título Mexico’s Ministry of Finance responds to our article on the economy (traducido como El Ministerio de Hacienda de México responde a nuestro artículo sobre economía), la dependencia mexicana atribuyó la moderación a cambios en la política comercial de Estados Unidos, la normalización monetaria y el ajuste fiscal tras el gasto expansivo de 2024.

Según la SHCP, los aranceles, especialmente en el sector automotriz, efectivamente restaron cerca de 0.8 puntos porcentuales al PIB, pero enfatizó que, pese a esto, las exportaciones totales continuaron creciendo.

Sobre la inversión, The Economist reportó una caída de 6.6 por ciento en 2025 y un desplome de 28 por ciento en la inversión pública, el mayor en más de tres décadas. A propósito, Hacienda respondió que esa cifra parte de datos presupuestarios y no de cuentas nacionales; bajo esta última metodología, la baja sería de 19 por ciento, luego de un alza de 32 por ciento el año previo.

Respuesta a “Mexico’s broken economy” (The Economist)



Caracterizar erróneamente la economía de México, corre el riesgo de ignorar tanto su resiliencia como sus fortalezas, así como las condiciones ya establecidas para una recuperación del crecimiento. pic.twitter.com/VJTAtznvN3 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) March 31, 2026

El semanario también ubicó a la informalidad como uno de los principales frenos del crecimiento, al destacar que alrededor de 55 por ciento de los trabajadores permanece fuera del sector formal, con baja productividad y limitado acceso al crédito.

La SHCP replicó que la informalidad mostró una tendencia descendente, al pasar de 56.5 por ciento en 2018 a 54.3 por ciento en 2024, con un ligero repunte a 54.9 por ciento en 2025, explicado, dijo, por la debilidad cíclica en manufactura y construcción.

Mientras la publicación cuestionó que los aumentos al salario mínimo puedan inhibir la formalización, Hacienda defendió la política al señalar que el salario mínimo real ha subido más de 150 por ciento desde 2018 y que la pobreza disminuyó en más de 13 millones de personas.

Finalmente, frente a las críticas sobre cuellos de botella energéticos, la dependencia destacó que la inversión pública en generación y transmisión eléctrica creció más de 25 por ciento en 2025, además de la implementación de nuevos esquemas para atraer capital privado.

“Su artículo interpretó de manera errónea las tendencias de inversión y presenta un análisis incompleto. [...] La evidencia no sostiene la narrativa de una economía ‘rota’”, concluye la SHCP.

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