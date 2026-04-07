Petróleo mexicano llega a 107 dólares

La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) hiló tres jornadas con variación positiva y llegó a 107.52 dólares por barril (dpb), al tiempo que el Brent terminó la cotización de ayer con disminución de 1.89 dpb o 1.69 por ciento, y llegó a 109.77 dpb, y la mezcla de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), mostró baja de 0.44 dpb o 0.39 por ciento, para cerrar precio en 113.84 dpb; esta variación en los precios de los energéticos ocurren tras las amenazas más enérgicas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si Irán no reabre el estrecho de Ormuz, vía de vital importancia para el tránsito de crudo a escala internacional.

Luego de su última cotización en 105.72 dpb, la MME aumentó 1.8 dpb o 1.70 por ciento, para alcanzar 107.52 dpb al cierre de jornada de ayer, tope de precio no visto desde el 29 de junio del 2022, cuando alcanzó 107.35 dpb; con este costo, el petróleo nacional contabiliza un incremento desde el 27 de febrero, día anterior al primer ataque bélico por parte de Estados Unidos a Irán, de 44.06 dpb o 69.43 por ciento.

63.46 dpb, precio de la MME el día antes al inicio de la guerra

Por su parte, la contracción de 1.69 por ciento en el precio del Brent para cotizar en 109.77 dpb lo ubica a precio similar del 2 de abril, de 109.03 dpb, cuando tuvo su mayor aumento en las últimas cuatro semanas, de 7.78 por ciento; para el WTI, a pesar de la disminución de 0.39 por ciento de ayer, muestra un incremento de 46.82 dpb o 69.86 por ciento desde el inicio de la guerra.

El domingo, el presidente Donald Trump amenazó con “desatar el infierno” sobre Teherán, de incumplir el límite de tiempo impuesto por el propio Gobierno estadounidense para reabrir el estrecho de Ormuz, y advirtió que “podrían ser eliminados”, con el agregado de tomar medidas adicionales de no llegar a un acuerdo.

Según información de Reuters, el conflicto ha ejercido presión sobre los mercados mundiales de crudo, con primas al contado para el crudo WTI estadounidense que se han disparado a máximos históricos, mientras las refinerías asiáticas y europeas se esfuerzan por asegurar suministros de reemplazo en medio de la interrupción de los flujos procedentes de Oriente Medio.