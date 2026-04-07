Telefónica acuerda salida de México con venta de su filial por 450 millones de dólares

En una operación que redefine su presencia en América Latina, la empresa española Telefónica anunció un acuerdo para vender el 100% de su filial en México por 450 millones de dólares, como parte de su estrategia de desinversión en la región.

La transacción será ejecutada a través de Telefónica Hispanoamérica, e implica la transferencia total del capital de Pegaso PCS y Celular de Telefonía, compañías que en conjunto operan bajo la marca de Telefónica México. El comprador es Melisa Acquisition.

Informaron que el cierre de la operación está sujeto al cumplimiento de condiciones previamente pactadas entre ambas partes, así como a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes. Además, el precio final podría ajustarse conforme a los mecanismos habituales en este tipo de transacciones corporativas.

TE RECOMENDAMOS: Difusión de innovaciones y desarrollos tecnológicos SENER convoca a Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar

“El acuerdo forma parte del proceso de venta de Telefónica México y queda sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones acordadas entre comprador y vendedor. El importe de la transacción para Telefónica México es de 450 millones de dólares estadounidenses”, indicó la firma.

Uh hombre sostiene un teléfono celular, en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

La venta de su negocio en México se inscribe en un proceso más amplio de reorganización de activos de Telefónica, que en los últimos años ha optado por reducir su exposición en mercados latinoamericanos para fortalecer su posición financiera y concentrarse en regiones clave como Europa y Brasil.

Este movimiento refuerza el giro corporativo hacia geografías con mayor estabilidad de ingresos y retornos más previsibles, en contraste con mercados como México, donde el entorno competitivo y regulatorio ha presionado los márgenes del sector.

“Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del Grupo Telefónica, y está alineada con su estrategia de salida de Hispanoamérica”, destacó.

Para Telefónica, la transacción representa un paso adicional en su estrategia de optimización de activos y fortalecimiento financiero, al liberar capital y avanzar en la reducción de deuda. Este tipo de movimientos ha sido clave en su narrativa hacia inversionistas, centrada en disciplina financiera y generación de valor en mercados prioritarios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL