Wall Street cae por cautela antes de plazo de Trump sobre Irán

Wall Street cayó durante el inicio de la jornada de este martes, mientras los inversores analizan las declaraciones de Estados Unidos e Irán en busca de pistas sobre el posible desenlace del conflicto en Oriente Medio, antes de que venza el plazo fijado por el presidente Donald Trump para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz.

A las 09:04 horas de Ciudad de México, el Promedio Industrial Dow Jones restaba 385.54 puntos o un 0.83 por ciento, a 46 mil 284.34 unidades; el índice S&P 500 perdía 59.95 puntos, o un 0.91 por ciento a 6 mil 551.88 unidades; y el Nasdaq Composite disminuía 295.37 puntos, o 1.34 por ciento a 21 mil 700.97 unidades.

Un funcionario estadounidense dijo a la agencia de noticias Reuters que se atacaron objetivos militares en la isla de Jarg, un centro neurálgico de las exportaciones petroleras iraníes, mientras que Teherán afirmó que ya no se abstendría de atacar las infraestructuras de sus vecinos del golfo Pérsico.

Wall Street ı Foto: AP

También advirtió que la vía marítima de Bab el-Mandeb, otro punto crítico, podría cerrarse si la situación se descontrola. Estos comentarios se producen antes de que venza el plazo fijado por Trump para el martes para la reapertura del estrecho de Ormuz, algo a lo que Teherán no ha dado señales de estar dispuesto a acceder.

“Lo que se observa en la reacción del mercado es un reconocimiento de que el final no está necesariamente tan cerca como la gente esperaba…Es más probable que el conflicto continúe con estos ataques o con el aumento de la retórica por ambas partes (...) lo que vuelve a poner a los operadores en una posición incómoda y les hace esperar un resultado aún peor en cuanto a la prolongación del conflicto”, afirmó Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management.

Las acciones tecnológicas caían con fuerza. El índice de tecnología de la información del S&P 500 bajaba un 1.7 por ciento, con un descenso de 3.8 por ciento de Apple, el mayor lastre para los tres índices.

Un alza del 3.0 por ciento en Broadcom después de que el fabricante de chips firmó un acuerdo a largo plazo con Google, de Alphabet, para desarrollar sus chips de IA y otros componentes ayudaba a limitar las caídas. Por otro lado, las acciones del sector energético del S&P 500 ganaban un 1.8 por ciento.

Cae Wall Street ı Foto: Especial

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LMCT