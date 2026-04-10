Alimentos y energía disparan a 4.59% la inflación en marzo

En los últimos 18 meses, la inflación general en México se ha ubicado por arriba del 3.0 por ciento.

El incremento de los precios en los productos agropecuarios y los energéticos presionaron al alza el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de marzo, lo que significó que la inflación general anual se ubicó en 4.59 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con México, ¿cómo vamos?, el componente subyacente, donde actúa la política monetaria es el que causa mayor preocupación, ya que se mantiene por arriba del rango objetivo del Banco de México (Banxico), mientras que el no subyacente (que contempla los precios más volátiles) fue afectado por el conflicto en Medio Oriente, lo que supone que en los próximos meses habrá más alzas en los precios de los alimentos.

3 meses seguidos se ha incrementado la inflación general

El componente subyacente, que excluye bienes y servicios con precios volátiles, se incrementó 0.38 por ciento a tasa mensual, en su interior, los costos de las mercancías subieron 0.29 por ciento y la de los servicios, 0.48 por ciento.

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El índice de precios no subyacente tuvo un alza de 2.46 por ciento por un repunte de los productos agropecuarios de 4.52 por ciento; y en los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno de 0.85 por ciento, señala el Inegi.

Además, las frutas y verduras aumentaron su precio 10.75 por ciento, los pecuarios, 0.09 por ciento; energéticos, 1.06 y 0.50 por ciento las tarifas autorizadas por el gobierno.

5.78 por ciento, el incremento de las mercancías alimenticias

Las presiones para la inflación general fueron por el componente no subyacente, en especial, los agropecuarios, las frutas y verduras como el jitomate, papa, tomate verde, limón y pepino; en cambio los pecuarios, aunque se contuvieron, registraron alzas en el pollo, pero el huevo y la carne de cerdo bajó, y por los energéticos debido al “entorno de precios más altos a nivel global”, como la gasolina de alto octanaje con un aumento de 3.5 por ciento y de 2.2 por ciento la electricidad.

“La subyacente resultó en 0.38 por ciento. Al interior, los bienes avanzaron 0.3, con alzas de la misma magnitud tanto en alimentos procesados como en ‘otros’. En los servicios, la vivienda se mantuvo relativamente presionada en 0.4 por ciento. ‘Otros’ aumentaron 0.6, con movimientos mixtos al interior. Los rubros turísticos resintieron los efectos de la Semana Santa, aunque compensados por mejoras en telecomunicaciones”, dijo la Dirección de Análisis Económico de

Banorte.

En la comparación anual de marzo, el componente subyacente se incrementó 4.45 por ciento, por un alza en las mercancías de 4.38 por ciento y en los servicios de 4.51 por ciento; mientras que el no subyacente avanzó 5.05 por ciento por un aumento en los agropecuarios de 8.77 por ciento y en los energéticos y tarifas autorizadas con 2.21 por ciento.

Por su parte, México, ¿cómo vamos? señaló que “diversos alimentos centrales en la dieta de los mexicanos se muestran al alza, en especial frutas y verduras, como el jitomate, la calabacita, el chile serrano y tomate verde, al igual que el aumento en el precio de la carne de res… El jitomate registra un incremento anual de 126.31 por ciento. Asimismo, el chile serrano y el limón registraron importantes aumentos anuales de 42.75 por ciento y 32.71 por ciento, respectivamente”.

Las entidades federativas donde se observó una variación mayor del INPC respecto del promedio nacional fueron Guerrero con 1.29 por ciento; Puebla, 1.27 por ciento; Tlaxcala, 1.21 por ciento; Colima, 1.18 por ciento y Morelos con 1.16 por ciento.

En cambio, los estados que registraron una variación menor en comparación con el promedio nacional fueron Chihuahua, con 0.40 por ciento; Baja California Sur, 0.54 por ciento; Yucatán, 0.54 por ciento; Tamaulipas, 0.58 por ciento y 0.63 por ciento para Nuevo León.

PERSISTENTE. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que las autoridades de los bancos centrales deben estar preparadas para endurecer la política monetaria para evitar una espiral inflacionaria si las perturbaciones en los precios de la energía provocadas por la guerra se prolongan, pero también deben estar atentas a un posible debilitamiento de la demanda.

Kristalina Georgieva afirmó que si se mantiene el alto el fuego en la guerra de Irán y la crisis de suministro de petróleo es de corta duración, los bancos centrales podrían mantener estables las tasas de interés con solo una leve aceleración de la inflación. Pese a este llamado, el Banxico no mostró señales contundentes de pausar sus recortes en la tasa de referencia, de acuerdo con lo señalado por los miembros de la Junta de Gobierno. “Banxico estaría sobreestimando la holgura y desestimando los riesgos inflacionarios. Dado que el panorama en mayo sería ligeramente más favorable que en marzo, proyectamos un último recorte llevando la tasa a 6.50 por ciento”, destacó Banamex en un análisis.