ANPACT reporta indicadores mixtos en marzo y confía en programa federal para fortalecer la industria.

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) presentó los resultados de la industria de vehículos pesados correspondientes a marzo de 2026, en los que se observan resultados mixtos en ventas, producción y exportaciones, aunque con algunos indicadores que muestran señales positivas.

En conferencia de prensa, Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la asociación, señaló que el sector mantiene una visión optimista ante la puesta en marcha del Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados, impulsado por el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El programa contempla cuatro elementos principales: un incentivo fiscal que permite la deducción acelerada para la compra de unidades nuevas; la reactivación del esquema de garantías NAFIN-SICT para financiar vehículos pesados en apoyo a micro y pequeñas empresas; la elaboración de una nueva Norma Oficial Mexicana sobre dispositivos de seguridad; y la actualización de valores estimados de referencia para vehículos pesados usados importados en aduanas.

Desde #ANPACT confiamos en los beneficios que traerá el Programa de Atención Inmediata para la protección de la industria de vehículos pesados, especialmente en la renovación de flotas y el fortalecimiento del sector en el país.



Lee el comunicado aquí: https://t.co/2HyeYFGVkA… pic.twitter.com/YqlXNr8JV3 — ANPACT, A.C. (@Anpact) April 13, 2026

Según ANPACT, este conjunto de medidas permitirá dinamizar el mercado interno, fortalecer la cadena productiva nacional, mejorar la seguridad vial y generar condiciones de mayor competitividad para una industria fundamental para la logística del país.

“Confiamos en que la implementación de este Programa permitirá reactivar la demanda, acelerar la modernización de la flota, contener las distorsiones del mercado de vehículos usados y fortalecer la competitividad de la industria de vehículos pesados en el país”, señaló Arzate.

En cuanto a ventas, durante marzo de 2026 se comercializaron al mayoreo 2,984 unidades de vehículos pesados, lo que representa un incremento de 6.7% frente al mismo mes de 2025. Sin embargo, en el acumulado de enero a marzo se registraron 6,496 unidades, una variación de -18.1% respecto a las 7,930 unidades del mismo periodo del año anterior.

En producción, el sector ensambló 12,617 unidades durante marzo de 2026, cifra que representa una disminución de 6.6% frente a marzo de 2025. En el primer trimestre del año la producción total fue de 28,765 unidades, lo que implica una caída de 30.4% respecto a las 41,316 unidades del mismo periodo de 2025.

Respecto a exportaciones, en marzo de 2026 se enviaron al exterior 10,625 unidades, una disminución de 5.9% frente al mismo mes del año previo. En el acumulado de enero a marzo, las exportaciones sumaron 23,550 unidades, una reducción de 30.3% frente a las 33,808 unidades exportadas en el mismo periodo de 2025.

“Reconocemos y agradecemos a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Economía, Marcelo Ebrard; a Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) por impulsar este programa…”, expresó Rogelio Arzate al señalar que la iniciativa ayudará a reducir la antigüedad promedio de la flota cercana a 19 años.

La Asociación reiteró además la importancia de contener la importación de vehículos pesados usados, ya que estas unidades generan distorsiones en el mercado nacional, afectan el medio ambiente y representan riesgos en materia de seguridad vial.

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JVR