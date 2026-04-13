Suben precios de casetas a partir de HOY 13 de abril: ¿Cuánto cuestan ahora y cuánto subieron?

¡Que no te pegue en el bolsillo!

Malas noticias si viajas fuera de tu ciudad para trabajar. El costo de las casetas en autopistas federales aumentó a partir de hoy, lunes 13 de abril, un día después del término de las vacaciones por Semana Santa, por lo que, ahora, viajar será un poco más caro.

Así lo anunció Caminos y Puentes Federales (Capufe) a través de sus canales oficiales, en donde anunció que, a partir de este lunes, entra en vigor el aumento de precios en casetas para motos, autos, autobuses y camiones.

Aumentan costos en casetas a partir del 13 de abril de 2026, informó Capufe. ı Foto: Cuartoscuro

En sus canales oficiales publicó la tabla con los costos actualizados. Sin embargo, a continuación te presentamos el desglose del costo de algunas de las casetas más transitadas desde y hacia la Ciudad de México, así como la comparativa con cuánto costaban antes de la entrada en vigor de la actualización.

¿Cuánto cuestan las casetas con las nuevas tarifas anunciadas por Capufe?

Capufe publicó una lista con las tarifas actualizadas de las casetas federales, entre las cuales destacamos las siguientes (todos los precios son para automóviles):

Caseta Tlalpan : 156 pesos; antes costaba 149 pesos

Caseta Tres Marías : 56 pesos; antes costaba 54 pesos

Viaducto Elevado Tlalpan: 186 pesos, antes costaba 178 pesos

Caseta Iguala : 112 pesos; antes costaba 107 pesos

Caseta DIEZ Central Abastos : 10 pesos; no cambió el precio

Caseta Cuautla - La Pera : 86 pesos; antes costaba 82 pesos

Caseta Paso Morelos : 209 pesos; antes costaba 200 pesos

Caseta Palo Blanco : 190 pesos; antes costaba 182 pesos

Caseta La Venta: 171 pesos; antes costaba 163 pesos

Buenos días, a partir del 13/04/2026, se actualizaron las tarifas en las plazas de cobro administradas por CAPUFE. Para conocer las tarifas vigentes consulta la siguiente liga: https://t.co/jG1uvQt0z7 — CAPUFE (@CAPUFE) April 13, 2026

La anterior lista es solo una muestra de los aumentos de costo en las casetas. La lista completa, desglosada para tipo de vehículo, está disponible en el sitio web de Caminos y Puentes Federales, en ESTE ENLACE.

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