Deer Park está bajo control, señalan

El gobierno de México, a través de Pemex, concretó la adquisición de la refinería Deer Park, ubicada en Texas, el 20 de enero de 2022, por aproximadamente 596 mdd.

Luego del derrame que se registró en el muelle de la refinería de Der Park, Texas, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguro que todo se encuentra bajo control.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex), el derrame de diésel que se presenció en la infraestructura petrolera este fin de semana, fue contenido y se explicó debido a una interacción de dos barcos privados.

“Petróleos Mexicanos informa que personal especializado de Deer Park contuvo un derrame de diésel registrado en el muelle de la refinería, ocasionado por la interacción de dos barcos privados, uno que era abastecido con diésel y el otro que acaba de completar su carga y se dirigía a la salida del canal”, destacó la empresa petrolera.

En este sentido, la mandataria federal refirió que personal de la petrolera acudió de inmediato para controlar el derrame, atendiendo los protocolos que se recomiendan para una situación de este tipo.

“Salió un comunicado hace un momentito de Pemex y desde ayer en la noche me informaron y salió el comunicado y se hicieron todos los protocolos. Está todo bajo control”, declaró durante la conferencia matutina.

Previamente, Pemex mencionó que, ante el incidente, la refinería activó de inmediato sus protocolos y prevé que la limpieza total de la zona dure aproximadamente dos días.

“La refinería de Deer Park activó de inmediato sus protocolos e informó a la comunidad y a las autoridades correspondientes a través de un mensaje CAER (Conciencia Comunitaria y Respuesta de Emergencias) nivel 3…”, destacó en un comunicado.

Asimismo, la compañía refirió que se estima que las reparaciones y limpieza total sea de aproximadamente dos días.