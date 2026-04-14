FMI mejora previsión para México: anticipa crecimiento de 1.6% en 2026

El FMI elevó a 1.6% su previsión de crecimiento para México en 2026 y anticipó una recuperación moderada tras el débil avance de 2025.

La economía mexicana crecerá 1.6 por ciento en 2026, de acuerdo con la más reciente actualización del informe Perspectivas Económicas Globales del Fondo Monetario Internacional (FMI), que elevó en una décima su pronóstico respecto a la estimación difundida en enero.

El ajuste refleja una expectativa de recuperación gradual después del avance de apenas 0.6 por ciento registrado en 2025, año marcado por un entorno de menor dinamismo económico.

Según el FMI, la economía mexicana comenzará una recuperación moderada en 2026, luego del bajo crecimiento registrado el año anterior, en un contexto marcado por ajustes en las finanzas públicas, tasas de interés elevadas y un entorno comercial internacional adverso.

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El FMI prevé que la economía mexicana retome un crecimiento moderado durante 2026 tras el bajo avance del año previo. ı Foto: Cuartoscuro

A propósito, el FMI también revisó al alza su previsión para 2027, al ubicar el crecimiento de México en 2.2 por ciento, por encima del 2.1 por ciento calculado tres meses atrás.

Con ello, la segunda mayor economía de América Latina mantendría una trayectoria de expansión moderada en el mediano plazo.

Por otro lado, las proyecciones del organismo se mantienen por debajo de las estimaciones del Gobierno de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé para 2026 un crecimiento de entre 1.8 y 2.8 por ciento, mientras que para 2027 calcula un rango de 1.9 a 2.9 por ciento, de acuerdo con documentos oficiales difundidos a inicios de abril.

Recientemente, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, señaló que, pese al incremento global en los precios del petróleo derivado de la situación geopolítica en Medio Oriente, no se contemplan modificaciones a las previsiones oficiales de crecimiento para este año.

De esta forma, el FMI subrayó que el panorama internacional continúa sujeto a riesgos e incertidumbre, particularmente por las tensiones en Medio Oriente y sus posibles efectos sobre los mercados energéticos y financieros.

En ese contexto, el organismo estimó que la economía mundial crecerá 3.1 por ciento en 2026 y 3.2 por ciento en 2027, por debajo del promedio observado en los últimos dos años.

En el caso de América Latina y el Caribe, el Fondo anticipó una expansión regional de 2.3 por ciento en 2026 y de 2.7 por ciento en 2027.

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